Il fait cadeau de milliers de sons avant de mourir

Martyn Stewart a visité plus de 50 pays pour y enregistrer des espèces animales, dont certaines n’existent plus. Condamné par un cancer, cet artiste sonore a rendu publiques ses milliers d’heures d’enregistrement de la nature afin de sensibiliser à sa protection.

« Je milite pour la préservation de la nature, c’est le loyer que je dois acquitter pour vivre sur Terre », me dit-il.

Armé d’une stupéfiante patience et d’une endurance à la fatigue (et aux piqûres de moustique), M. Stewart a passé des journées entières à écouter et à capter les bruits ambiants qui lui ont permis d’attendre sur place que des bêtes l’approchent et se fassent entendre.

Sa somme de travail a de quoi impressionner : 97 000 fichiers audio, 3500 espèces d’oiseaux, un total de plus de 40 000 heures d’enregistrement.

Ses premières bandes remontent à ses 11 ans il y a presque 60 ans : il essayait d’apprendre le langage des merles noirs dans la forêt près de chez lui.

« Pour écouter tous mes enregistrements, ça vous prendrait 1735 jours à présumer que vous l’écoutiez 24 heures par jour », me dit ce natif de l’Angleterre qui s’est établi en Floride après avoir longtemps enseigné l’enregistrement à l’université de Washington.

« Je suis atteint d’un cancer qui a gagné mes os et qui me laisse quelques années à vivre, alors c’est important que le travail de ma vie soit disponible. »

Son œuvre est accessible grâce au projet The Listening Planet.

Photo gracieuseté de Logan Peralta

Accents d’oiseaux

Non seulement M. Stewart peut reconnaître à peu près n’importe quelle espèce d’oiseau de l’Amérique du Nord, mais il parvient parfois à distinguer certains « accents régionaux ».

« Les fauvettes à tête noire de Martha’s Wineyard se sont mises à chanter différemment pour communiquer entre elles en raison de la pollution sonore humaine qui interfère. »

Il a aussi enregistré des corneilles d’Hawaï, une espèce qui ne vit plus naturellement sur la grosse île d’Hawaï (mais il en reste en captivité).

« Plusieurs des espèces que j’ai enregistrées sont disparues... et je sais que ça émeut beaucoup les gens de savoir ça. »

L’une des raisons pour laquelle je vous parle de lui, c’est qu’à Montréal, le restaurant végétalien Lola Rosa, le bateau-spa Bota Bota et la boutique Bref ont récemment fait jouer certains de ses enregistrements, lors de la récente COP15.

L’agence de marketing Sid Lee a conçu un album gratuit (The playlist that can’t be heard) avec des enregistrements de M. Stewart qui établit que la dégradation de la biodiversité détruit aussi la... « sonodiversité ».

« La première piste [de l’album] ainsi que l’avant-dernière datent de 1974 et de 2019. Elles proviennent du même lieu, avant et après le développement de la région », m’explique Adrien Héron, un directeur de création chez Sid Lee qui a bénévolement conçu l’album.

Dans une réserve faunique de l’Alaska ou dans le désert du Kalahari (en Afrique), M. Stewart a pu entendre les limites de la protection du territoire.

« Lorsque le vent soufflait vers l’est en Alaska, on percevait le vrombissement d’une station de forage de pétrole à 100 km de là. Pareillement, dans le désert du Kalahari, on peut entendre un camion passer sur la route à des kilomètres. »

Martyn Stewart se dit en paix, sa mort annoncée.

Malgré son demi-siècle de pérégrinations, il n’a jamais mis les pieds au Québec.

« Ça fait partie des choses que je veux faire... si je parviens à vivre assez longtemps ! » conclut-il.