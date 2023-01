Il kidnappe et agresse sa «date» Bumble

Un homme de la région de Houston au Texas a été accusé d'enlèvement après avoir kidnappé une femme qu'il avait rencontrée sur un site de rencontres.

Zachary Kent Mills a gardé sa victime captive et l’a agressée physiquement pendant cinq jours avant qu'elle ne réussisse à s'échapper, selon CNN.

La victime a accepté de se rendre dans le complexe d'appartements de Zachary Kent Mills, 21 ans, le 24 décembre après l'avoir rencontré sur l'application de rencontres Bumble.

Mills a récupéré la victime chez elle, l'a conduite à son appartement et a immédiatement tenté d’avoir une relation sexuelle avec elle, selon ce qu’elle a déclaré aux autorités. Lorsqu'elle a rejeté ses avances sexuelles, Mills l’a agressée physiquement et ne l'a pas laissée quitter l'appartement, a rapporté CNN.

La victime a raconté que lorsque Mills l’agressait, il lui donnait des coups de poing au visage et la mordait au cou et au visage. Lorsque ses mains étaient trop fatiguées pour la frapper, il prenait le manche d’un tournevis pour lui asséner des coups.

La victime a dit aux forces de l'ordre qu'il ne lui fournissant ni nourriture ni eau.

C’est finalement le 29 décembre que la victime a été en mesure de s’évader. Lorsque Mills est parti rendre visite à son père, elle a pu quitter l'appartement et demander de l’aide à des passants.

La victime s'est retrouvée avec «de graves ecchymoses aux deux yeux, des marques de morsures et des coupures à la fois à la gorge et au nez et de graves ecchymoses sur la majorité de son corps», selon la plainte obtenue par CNN.

Elle a ensuite été en mesure d’identifier Mills avec son permis de conduire.

Le bureau du procureur du comté de Harris a ensuite accusé Mills d'enlèvement aggravé au premier degré, selon la plainte obtenue par CNN.