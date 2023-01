Le Canada mettra la main sur 88 avions de chasse F-35 pour près de 20 G$

Après de longs mois de négociations, la ministre de la Défense Anita Anand a annoncé lundi avoir officialisé le contrat avec Lockheed Martin pour un total de 88 avions de chasse F-35, décrits comme les avions militaires les plus avant-gardistes au monde.

Le Canada prévoit débourser 19 milliards $ pour ces avions de chasse, qui commenceront à arriver au compte-gouttes dans trois ans.

Une première livraison de quatre jets est prévue pour 2026, avant d’autres livraisons de 6 jets en 2027 et 2028. La flotte devrait être complètement acheminée au Canada à l’horizon de 2032.

«Le F-35 offre des plus grandes capacités d’intelligence, de surveillance et de surveillance, augmentant considérablement la conscience de leur situation et de l’environnement opérationnel hautement menaçant», a déclaré la ministre Anand en conférence de presse lundi.

J'ai annoncé que le Canada va acquérir 88 avions de chasse F-35. Ce projet est estimé à 19 G$ - ce qui en fait le plus gros investissement dans l'@ARC_RCAF en trois décennies. Ce projet permettra à nos aviateurs de disposer des outils dont ils ont besoin pour défendre le Canada. pic.twitter.com/ggciEFzD4B — Anita Anand (@AnitaAnandMP) January 9, 2023

La Défense nationale estime que le coût du cycle de vie de ces appareils sur une période de 30 ans et de tous les frais connexes élèvera à 70 milliards $.

Dans cela, il faut inclure les frais d’entretien et tout l’équipement nécessaire au bon fonctionnement du F-35.