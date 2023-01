Le grand grattage de bobos du prince Harry

Le déballage de confidences aussi embarrassantes que juteuses que nous offre le prince Harry a vite fait de relancer le débat sur l’ampleur de ses rancunes à l’égard de sa famille.

D’autres y verront, avec raison, un triste exercice pour monnayer son amertume afin d’acheter son indépendance et son luxueux train de vie.

Toutes ces analyses sont valables. Mais il y a plus.

Le prince Harry est un symptôme de notre époque qui carbure aux doléances.

Je, me, moi

Au cœur de cette tendance sociale, chacun revendique « sa vérité ».

Pour nous faire croire qu’elle est objective, elle est dopée de quelques révélations peu flatteuses, par exemple son dépucelage, la drogue. Objectivement, tout cela ne sert qu’à donner du poids à ses attaques. La belle-mère et ses forces obscures, son frère et sa rigidité.

Contraints par un minimum de dignité et la survie de l’institution à laquelle ils appartiennent, son père, son frère et les autres membres de la famille Windsor n’ont pas droit à « leur vérité ».

Elle serait certainement plus nuancée. Elle serait également prisonnière du compromis au cœur même de la proposition royale : gloire et richesse contre devoir et appui populaire.

Or, au pays de Harry et de la génération qu’il courtise, les compromis n’existent plus. Il n’y a que le droit existentiel à ses aspirations individuelles. L’autocritique est une compromission du « moi ». Il faut nourrir la blessure primale plutôt que de s’en libérer.

Leçons

Quelles leçons tirer de tout ça ?

La famille royale est toxique ? On le savait déjà.

La monarchie est un anachronisme dépassé ? Ça aussi, on le savait.

Et pourtant, avec un minimum de recherche, d’introspection et de discernement, le prince Harry aurait pu nous offrir une réflexion moderne sur la monarchie d’aujourd’hui et ses limites.

Il a malheureusement choisi de ne parler que de son nombril.