Le premier ministre japonais en tournée chez ses alliés d'Europe et d'Amérique du Nord

Le premier ministre japonais Fumio Kishida a quitté son pays lundi pour une tournée en Europe et en Amérique du Nord, avec à l'ordre du jour des discussions sur la sécurité, quelques semaines après que son pays a annoncé une révision majeure de sa doctrine de défense.

M. Kishida, dont le pays assure la présidence du G7 en 2023, se rendra à partir de lundi en France, Italie, Grande-Bretagne et au Canada.

Le premier ministre conclura cette tournée aux Etats-Unis, où il rencontrera vendredi le président Joe Biden.

Les discussions avec M. Biden devraient réaffirmer la coopération entre le Japon et les Etats-Unis et le concept d'«Indo-Pacifique libre et ouvert», a déclaré M. Kishida à la presse dimanche, utilisant une autre expression pour désigner la région Asie-Pacifique.

Les deux dirigeants devraient discuter des enjeux de sécurité, et notamment de l'invasion russe en Ukraine.

Ils devraient également publier un communiqué commun qui mentionnera Taïwan et la dénucléarisation de la Corée du Nord, a rapporté le journal japonais Yomiuri Shimbun, citant des sources gouvernementales japonaises anonymes.

M. Kishida a déclaré qu'il discuterait avec M. Biden du renforcement de la politique de défense du Japon.

Le Japon, qui a qualifié la Chine de «défi stratégique sans précédent» pour sa sécurité, a approuvé le mois dernier une révision majeure de la doctrine de défense japonaise, qui prévoit une hausse colossale de ses dépenses militaires sur cinq ans.

Le prochain sommet des chefs d'État des pays du G7 est prévu en mai à Hiroshima (ouest du Japon), ville meurtrie par le premier bombardement atomique de l'histoire en 1945.

M. Kishida a dit vouloir aussi réaffirmer cette année la «solidarité» des pays du G7 avec l'Ukraine, mais aussi avec les «pays du Sud» sur divers fronts comme le changement climatique et les crises alimentaire et énergétique.