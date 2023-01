Les Bills gagnent pour Damar Hamlin

Il y a parfois de ces moments surréalistes qui transcendent le sport. La victoire des Bills dans leur stade surchargé d’émotion à Buffalo a fait vivre aux amateurs quelque chose de bien plus puissant qu’un simple match de football.

Le gain de 35 à 23 aux dépens des Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’était pas encore enregistré que les Bills avaient déjà gagné, en quelque sorte. La grande victoire était survenue au courant de la semaine, à la suite des bonnes nouvelles qui se sont enfilées après l’accident dramatique qui a presque coûté la vie au maraudeur Damar Hamlin.

Photo tirée de Twitter, @HamlinI

Hier, ce dernier était installé dans son lit d’hôpital à regarder ses Bills en compagnie de ses parents. En soi, ce petit moment réconfortant rappelait que, peu importe ce qui allait se produire sur le terrain face aux Patriots, les Bills et Hamlin avaient déjà gagné à la loterie de la vie.

Les Bills ont rendez-vous au premier tour des séries avec les Dolphins de Miami, le week-end prochain, à Buffalo, mais c’est le chemin pour y arriver qui a de quoi fasciner.

Ambiance émotive

Avant la rencontre, le numéro 3 que porte Hamlin était visible partout. Partout dans le stade, partout sur les chandails des joueurs, partout dans la ligue lors des échauffements d’avant-match. C’était saisissant de voir tout ce monde uni dans une belle démonstration fraternelle.

L’organisation des Bills a profité du moment pour rendre hommage à son personnel médical, sous des applaudissements monstres de la foule. Une délicate et poignante attention qui a rendu les yeux de l’entraîneur-chef Sean McDermott gorgés d’eau. Les nôtres aussi... Un peu, beaucoup !

Hines se lève

Cette énergie positive s’est vite transposée sur le terrain. Dès le botté d’envoi initial, Nyheim Hines a saisi le ballon et a provoqué un délire insensé en parcourant les 96 verges le séparant de la zone des buts pour un touché électrisant.

Libre à vous de le croire ou non, mais les Bills n’avaient pas inscrit de touché sur un retour de botté d’envoi depuis trois ans et trois mois. Oui, trois, comme dans Damar Hamlin !

Ce même Hines en a remis une couche au troisième quart avec un autre touché sur un retour de botté, cette fois sur 101 verges. Il est devenu le 11e joueur seulement dans l’histoire de la NFL avec un doublé dans la même rencontre.

Il n’y avait eu que quatre touchés sur des retours de botté cette saison dans la NFL avant les deux de Hines. En frais de sens du timing, c’est de la magie pure et simple pour ce joueur qui a été obtenu des Colts à la date limite des transactions.

Il pleut des bombes

Toute cette équipe éprouvée par une semaine difficile semblait motivée à réaliser de grandes choses. Au troisième quart, Josh Allen a rejoint John Brown sur une bombe de 42 verges, dans la zone des buts.

Le receveur, une fois revenu au banc, a remis le ballon au thérapeute Denny Kellington, qui a sauvé la vie de Damar Hamlin lundi soir, sur le terrain, en administrant les manœuvres de RCR.

Brown, depuis l’an dernier, a été embauché puis libéré par les Raiders, les Broncos, les Jaguars et les Buccaneers. Les Bills l’ont embauché sur leur équipe d’entraînement le 26 novembre dernier.

Il n’a pas capté de passe depuis la dernière semaine de la saison 2020. Comment est-ce possible qu’un tel jeu survienne lors d’un match si important émotivement pour les Bills ?

Le clou final est venu d’une autre bombe d’Allen, cette fois à Stefon Diggs, pour un touché de 49 verges. Ce même Diggs qui a été le premier à se rendre au centre hospitalier universitaire de Cincinnati pour soutenir son coéquipier.

Difficile de ne pas être renversé par tous ces événements dans le même match ! Le numéro 3 était dans tous les cœurs et sur tous les chandails. En quelque sorte, il était aussi dans toute sa splendeur sur le terrain.

Gagnants

Les Dolphins

La victoire de 11 à 6 des Dolphins face aux Jets ne finira jamais sur un coffret souvenir, mais ultimement, l’objectif est atteint. Les Dolphins sont qualifiés pour les séries, une première pour eux depuis 2016. Ils ont

rendez-vous à Buffalo le week-end prochain.

Mike Tomlin

Les Steelers ont échoué dans leur tentative de se tailler une place en séries, mais ils terminent néanmoins leur saison à 9-8, eux qui étaient à 2-6 à la mi-parcours. Mike Tomlin n’a toujours pas connu une saison perdante en 16 ans aux commandes.

Les Eagles

La route vers le Super Bowl dans la Conférence nationale passe par Philadelphie. Les Eagles sont premiers dans la conférence et auront donc congé en première ronde.

Les Bears

La victoire des Texans, combinée à la défaite des Bears, fait en sorte que les Bears détiennent le premier choix au prochain repêchage, une première pour eux depuis 1947. Ils pourront le garder ou l’échanger contre une manne de choix à une équipe désespérée pour un quart-arrière.

Wilson et Olave

Garrett Wilson, des Jets, et Chris Olave, des Saints, ont accompli quelque chose d’exceptionnel. Les deux receveurs sont devenus les premières recrues dans l’histoire issus d’un même programme (Ohio State) à franchir le cap des 1000 verges à leur première saison.

Perdants

Les Patriots

Pour la deuxième fois en trois ans, les Patriots ne seront pas des séries. Cette équipe qui joue habituellement du football si méthodique a accordé deux touchés aux Bills sur des retours de botté, en plus d’être victime de trois interceptions. Ça va brasser à Foxborough...

Les Ravens

Les Ravens partaient avec deux prises avec leur troisième quart-arrière, Anthony Brown, mais ça ne justifie pas les quatre revirements commis. Ça ne sent pas très bon la semaine prochaine en séries face aux Bengals, à Cincinnati.

Jeff Saturday

Les Colts ont eu le don d’échapper des matchs de façon catastrophique au quatrième quart cette saison. Ça augure mal pour que Jeff Saturday, embauché de façon intérimaire, conserve son poste.

Kyle Trask

Les Buccaneers jouaient dans un match sans le moindre enjeu. Tom Brady est parti après 17 passes et c’est Blaine Gabbert qui est venu en relève. Ça en dit long sur ce que l’organisation pense du choix de deuxième tour en 2021, Kyle Trask. Une sélection gaspillée et à oublier.

Les Chargers

La défaite ne change rien à leur positionnement pour les séries, mais Brandon Staley avait pris le pari de jouer ses partants et non seulement son équipe a échoué, mais le receveur Mike Williams s’est blessé.

5 Jeux de la semaine

La fin pour un grand

Photo AFP

Ce n’est pas un jeu comme tel, mais plutôt un grand moment, dont il s’agit ici. L’ailier défensif des Cardinals J.J. Watt disputait son dernier match en carrière. Il a annoncé sa retraite récemment et, même si les Cardinals se sont fait détruire par les 49ers, il peut partir la tête haute. Watt a terminé la rencontre avec deux sacs du quart, ce qui lui en procure 114,5 en carrière. Watt a été l’un des joueurs les plus dominants de son époque. Au revoir !

Rare victoire des Texans

Photo AFP

Les Texans ont déçu certains de leurs partisans en gagnant face aux Colts. Pourquoi ? Parce qu’ils ont ainsi perdu le premier choix au repêchage, au profit des Bears. Les Texans tiraient de l’arrière 31 à 24 lorsque sur un quatrième essai et 20 verges à franchir, ils ont surpris tout le monde quand Davis Mills a rejoint Jordan Akins dans la zone des buts. Le ballon a filé entre les mains du maraudeur des Colts Rodney Thomas II et les Texans ont ensuite réussi la conversion de deux points. Une victoire à saveur... particulière !

Les Cowboys à plat

Photo AFP

Il y a lieu d’être inquiet des Cowboys à l’aube des séries. Dak Prescott n’a complété que 14 de ses 37 passes et l’équipe a de nouveau été victime de deux revirements. Ce n’est clairement pas ce qui était attendu de la part d’une équipe qui faisait jouer ses partants. C’était la quatrième fois dans les cinq dernières semaines que l’équipe commettait deux revirements ou plus. La défense n’a pas bien paru contre un quart-arrière, Sam Howell, qui en était à son premier départ. Pas rassurant en vue du match face aux Buccaneers.

Les Seahawks de justesse

Photo AFP

Il aura fallu patienter jusqu’à la prolongation pour voir les Seahawks l’emporter sur un placement de 32 verges de Jason Myers. Rien n’a été simple pour les Seahawks face à des Rams décimés et anxieux de savourer la fin d’un long calvaire. D’ailleurs, est-ce que Sean McVay décidera de quitter le navire ? À suivre ! Du côté des Seahawks, impossible de ne pas qualifier cette saison de réussite totale. Les recrues ont performé, l’équipe a dépassé les attentes et l’avenir est prometteur.

La défense sauve la mise

Photo AFP

On parle beaucoup de la progression du jeune quart-arrière des Jaguars Trevor Lawrence. Avec raison, mais face aux Titans, c’est la défense qui a sauvé la mise. En fin de rencontre, le maraudeur Rayshawn Jenkins a foncé sur un blitz et a rejoint le quart-arrière Joshua Dobbs pour un sac, qui lui a fait perdre le ballon. L’ailier défensif Josh Allen a récupéré le ballon et couru jusque dans la zone des buts pour le touché victorieux. Les Jaguars sont en séries pour la première fois depuis 2017.