NFL: le portrait des éliminatoires

La saison régulière dans la NFL est maintenant chose du passé et les éliminatoires seront sur le point de débuter avec des équipes que l'on attendait et d'autres, que l'on attendait moins.

Avec des fiches de 14-3, les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie ont été les meilleures formations cette saison. Ainsi, les Chiefs obtiendront un laissez-passer au 1er tour des éliminatoires de l'Association américaine. Les Eagles feront de même dans l'Association nationale.

Voici les confrontations de 1er tour.

Association nationale

Les Eagles de Philadelphie (14-3) seront l'équipe à abattre dans l'Association nationale, eux qui se sont vu accorder un laissez-passer pour le premier tour.

49ers de San Francisco (13-4) c. Seahawks de Seattle (9-8)

Les Niners ont été une force toute la saison. Malgré la parte des deux quarts-arrière, Jimmy Garoppolo et Trey Lance, c'est le très peu connu Brock Purdy qui a brillé de tous ses feux. Il faut dire que l'arrivée du porteur Christian Mcaffrey, en provenance des Panthers de la Caroline, n'a pas nui. Les hommes de Kyle Shanahan retrouveront leurs rivaux des Seahawks de Seattle, qui se sont qualifiés grâce à la suite de la défaite des Packers de Green Bay au tout dernier jour de la saison régulière.

Vikings du Minnesota (13-4) c. Giants de New York (9-7-1)

La grosse machine mauve des Vikings est bien huilée et affrontera des Giants, qui ne s'étaient pas qualifiés pour les éliminatoires depuis 2016.

Buccaneers de Tampa Bay (8-9) c. Cowboys de Dallas (12-5)

Les Buccaneers de Tampa Bay (8-9) de Tom Brady ont accédé aux éliminatoires grâce à leur championnat de la médiocre section Sud. Les Bucs sont devenus la sixième équipe de l'histoire à se qualifier pour les éliminatoires avec une fiche négative. Mais, Brady n'a jamais subi la défaite face aux Cowboys, remportant les sept matchs qu'il a disputés face à «America’s Team».

Association américaine

Les Chiefs de Kansas City (14-3) imitent les Eagles et ne prendront pas part au premier tour en raison de leur domination dans l'Association américaine.

Bills de Buffalo (13-3) c. Dolphins de Miami (9-8)

Les Bills sont une force dans la NFL. En raison de leur quart-arrière Josh Allen, ils ont la troisième meilleure offensive derrière les Chiefs et les Eagles. De plus, ils auront une motivation supplémentaire alors qu'ils voudront bien certainement aller loin en éliminatoires pour leur coéquipier Damar Hamlin, qui a subi un arrêt cardiaque récemment lors d'un match contre les Bengals. De leur côté, les Dolphins, qui ont terminé tout juste devant les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au classement de la section Est, se qualifient pour la première fois en six ans.

Bengals de Cincinnati (12-4) c. Ravens de Baltimore (10-7)

Les finalistes du dernier Super Bowl, les Bengals, ont connu une superbe saison, contrairement aux récents champions, les Rams de Los Angeles, éliminés. La bande à Joe Burrow ne l'aura pas facile cependant, alors qu'elle croisera le fer avec Lamar Jackson et les Ravens.

Jaguars de Jacksonville (9-8) c. Chargers de Los Angeles (10-7).

Les Jaguars ne s'étaient pas qualifiés pour les éliminatoires depuis 2017. Mais ils ont profité d'une séquence de cinq victoires en fin de saison et, on va se le dire, une section plutôt faible pour obtenir leur qualification.