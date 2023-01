[PHOTOS] Rencontres surprenantes au Parc national de Grand Teton, au Wyoming

L’atterrissage à l’aéroport de Jackson Hole au Wyoming, dans l’Ouest des États-Unis est plutôt impressionnant. Il faut dire qu’il s’agit du seul aéroport au pays à être situé dans un parc national, celui de Grand Teton. À la sortie de l’avion, la vue est spectaculaire face à ces imposantes montagnes, la chaîne Teton, dont certains pics peuvent atteindre entre 3500 et 4107 mètres. Cette escapade en plein cœur de paysages incroyables, de trésors naturels et d’une faune sauvage extraordinaire promet d’être pleine de surprises.

• À lire aussi: Une tempête cause près de 100 accidents en 12 heures

Au départ de Jackson

La nuit à Jackson, une petite ville touristique à l’ambiance far west dont certaines bâtisses datent du début du 20e siècle, à 38km de Grand Teton (nom donné par des trappeurs français au XVIIIe siècle en raison de la forme des montagnes qui rappellent la poitrine féminine), fut de courte durée.

Il vaut mieux se lever tôt quand on visite la région. Après tout, les animaux (une soixantaine de mammifères, dont des cougars, des ours grizzli et des loups) sortent de leur cachette à l’heure où ils ne sont pas dérangés par les humains.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Le coût d’entrée dans ce parc d’une superficie 1254 km carrés est de 35$ par véhicule (valide pour 7 jours). Les différents points d’observation installés stratégiquement le long de la route, permettent d’admirer le paysage époustouflant. Bien que la brume cache une partie des sommets enneigés des montagnes, le panorama est sublime. Dans ce riche décor composé de vallées, de lacs et de rivières dont la fameuse «Snake River» tout en serpentin on se croirait dans une scène enchanteresse de la Mélodie du bonheur.

Comme dans un safari

Après plus d’une heure de conduite à admirer la nature, voilà qu’il faut freiner abruptement, devant la voiture s’avance un immense troupeau de wapitis avec leurs grands bois très larges. Fascinants à observer de près, ils sont rapides, agiles et si élégants. La petite neige fine qui vient de tomber ajoute une note féerique.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Le chemin se poursuit. Il n’est pas rare de croiser des élans, des chevreuils, des antilopes et plusieurs autres cervidés. Les bisons sont omniprésents et peuvent même bloquer la route. Il arrive que certains d’entre eux frôlent les voitures. Il est préférable de garder les fenêtres fermées car ils sont imprévisibles et leurs cornes pourraient être mortelles. D’ailleurs, ces bêtes peuvent se déplacer à 56 km à l’heure malgré leur poids. Des attaques surviennent parfois. Dans la région, on recense de une à deux attaques de bison par année. Celles-ci sont surtout le résultat de la témérité des visiteurs avides de photos mémorables.

Photo Marie Poupart

Puis, soudainement la circulation est moins fluide. Plusieurs voitures sont stationnées à l’intersection Pilgrim Creek Rd, pas très loin de l’entrée sud de Yellowstone. De nombreux visiteurs et photographes animaliers s’immobilisent le long de l’étroite route. Dans quelques minutes, la star du parc, la femelle grizzli 399 (le nom que les scientifiques lui ont donné), devrait se rapprocher des lieux accompagnée de ses quatre petits. Alors qu’elle s’avance lentement plusieurs personnes poussent des cris d’excitation ! Après tout, 399 qui a son propre compte Facebook, Instagram et Twitter, est le grizzli le plus populaire de Grand Teton, mais aussi du monde entier.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

La vedette du parc n’est pas une femelle comme les autres. À l’âge vénérable de 26 ans (les grizzlis vivent normalement de 25 à 30 ans), elle devrait être à la retraite (les femelles cessent normalement de s’accoupler à l’âge de 20-25 ans). Mais en 2020, celle qui n’est pas à sa première portée, a mis au monde quatre oursons. Un exploit affirment des biologistes, non seulement à cause de son âge mais aussi du nombre de petits de sa plus récente portée (4) alors que habituellement, une portée de grizzlis ne dépasse pas plus de 2-3 rejetons.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Les ours ne sont plus qu’à une trentaine de mètres des curieux. Nerveux, des gens regagnent leur voiture. Alors que d’autres, inconscients ou téméraires les observent complètement ébahis. Des bénévoles et des gardiens du parc assurent la sécurité des lieux autant pour les bêtes, que pour leurs admirateurs.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

L’immense bête de 400 livres (180 kg) et qui mesure 7 pieds debout sur ses pattes traverse finalement le chemin, alors que ses petits suivent de très près. Mais oups, il y a un petit retardataire. La situation est stressante. La maman se retourne plusieurs fois pour s’assurer que son petit emboîte le pas...Il s’avance, recule, il n’aime pas beaucoup la foule. Heureusement, après quelques minutes à hésiter, il presse le pas et rejoint finalement sa petite famille. Quel moment inoubliable!

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Si 399 semblait peu dérangée, par la présence humaine, il faut demeurer vigilant. En 2007, elle a attaqué un humain qui a subi des blessure mineures alors qu’il s’est approché sans le savoir d’une carcasse d’animal dont elle et ses petits se nourrissaient.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Les autorités lui ont donné une chance, et ne l’ont pas tuée estimant qu’elle avait agi en légitime défense pour protéger ses petits.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Depuis cet événement, il n’y a pas eu d’autres attaques de Grizzlis à Grand Teton. Du côté du parc national de Yellowstone, on évalue le nombre d’attaques à une par année. Depuis 1872, année de sa fondation, huit personnes ont perdu la vie pour cette raison.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Ce fut un jour de chance. Les grizzlis ne sont pas toujours au rendez-vous, et on peut passer des heures, voire des jours sans jamais en croiser un. Cette journée s’est terminée de la plus belle des façons par un superbe coucher de soleil sur les montagnes.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

En plus d’admirer la splendeur et d’observer la faune de ce parc, on peut y pratiquer l’alpinisme, la baignade, le kayak, la pêche et la randonnée avec ses 320 km de pistes. Il est même permis de faire du camping sauvage. Pour un prochain voyage, il faudra planifier un plus long séjour pour bien profiter de tant de beauté.

Photo courtoisie Michael Patrick O’Neill

Bon à savoir

Situation géographique

Le parc national de Grand Teton est situé dans le nord-ouest du Wyoming, à 36 km au nord de la ville de Jackson et à 49 km au sud du parc national de Yellowstone.

Réservation

Il n’est pas nécessaire de réserver pour entrer au parc. Le prix d’entrée, valide pour 7 jours est de 35$ par véhicule. À ce prix, il vaut peut-être la peine d’acheter la passe «America The Beautiful » au prix de 80$ et valide pour un an dans tous les parcs nationaux des États-Unis

Où se loger

Le parc comprend sept « lodges » dont les prix varient. Le plus luxueux est le Jackson Lake lodge. (réservation pour ces « lodges » , de 6 mois à un an d’avance)

Grand Teton offre six sites de camping. (réservation six mois à un an d’avance en consultant le site : recreation.gov). Il est possible de faire du camping sauvage après l’obtention d’un permis, pour plus de détails : nps.gov

Attention, les lodges et les campings ne sont pas ouverts à l’année.

La ville de Jackson compte plusieurs hôtels dont de nombreuses chaînes américaines.

Covid 19

Le port du masque n’est pas obligatoire dans l’état du Wyoming, mais des entreprises privées peuvent l’exiger. Le Wyoming fait partie des 10 états les moins vaccinés au pays avec un taux de vaccination de 46% selon le Wyoming Department of Health.