Profitez bien de votre bonus

Eric La Flèche, le président et chef de la direction de la chaîne d’épicerie Métro, s’est rempli les poches cette année. Selon des données recueillies par Stéphane Rolland de La Presse canadienne, la rémunération totale du président a augmenté de près de 7 % comparativement à l’exercice de 2021 et s’élève à 5,4 millions. Quant à son bonus, il a augmenté de 15 % et s’élève à 1,5 million.

Alors que beaucoup d’aliments en épicerie n’ont jamais coûté aussi cher, j’ai de la difficulté à ne pas ressentir un sentiment d’injustice devant ces chiffres.

Tout comme moi, cette année, sous les contraintes de l’inflation, plusieurs Québécois et Québécoises ont dû revoir leur manière de faire l’épicerie. Plusieurs d’entre nous ont dû faire des choix devant les étalages pour respecter leur budget. On se gâte moins, on laisse de côté des produits alimentaires que l’on aimait consommer parce que maintenant, ils ne sont plus abordables.

Et pendant ce temps, Monsieur La Flèche profite de son bonus.

Une pensée pour vous

Et vous, ressentez-vous le même malaise que moi quand vous imaginez tout ce que le président de chez Métro peut faire avec ses millions annuels, alors qu’un grand nombre de ceux et celles qui le rendent riche sont fragilisés financièrement par l’inflation ?

Je pense aux parents qui doivent refuser des activités parascolaires à leurs enfants parce que cette année, l’épicerie coûte trop cher. Je pense à tous ces étudiants qui ne mangent presque plus de légumes, parce qu’ils ne sont plus abordables pour eux.

Même si notre système le permet, je crois fermement que ce genre de bonus n’a pas sa place dans un contexte d’inflation comme celui que l’on vit présentement.

Je vous souhaite donc, Monsieur La Flèche, de bien profiter de votre bonus. Profitez-en pour tous ceux et celles qui doivent remettre le beurre sur les étagères parce qu’il est trop cher.