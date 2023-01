Québec: neige et nuages en ce début de semaine

Le Québec commencera la semaine avec un temps toujours nuageux, et pourra s’attendra à quelques averses de neige un peu partout dans la province.

L’ouest sera en effet globalement nuageux lundi, alors que de faibles averses de neige sont attendues. Les températures resteront proches de 0 degrés. En Abitibi-Témiscamingue, ces averses pourraient être fortes par endroits, avec une accumulation de 2 à 5 cm possible, et des températures oscillant entre -4 et -7 selon les secteurs.

L’est et le centre du Québec connaîtront une matinée plutôt nuageuse, qui se transformera en un après-midi ponctué par des averses de neige, et un mercure qui atteindra en moyenne -4 degrés Celsius. La température en Estrie pourrait cependant avoisiner -2 degrés au plus chaud de la journée.

Les Îles-de-la-Madeleine devraient s’attendre à une journée généralement nuageuse, bien que des averses de neige soient probables, avec des températures stables de -2 degrés.

Le nord et l’extrême nord du Québec seront les seules régions à pouvoir espérer entrevoir des rayons de soleil au cours de la journée, avec des températures moyennes de –20 et –24, respectivement. Certains secteurs de l’extrême nord pourraient s’attendre à un mercure de –14 au plus chaud de la journée, alors que d’autres, moins chanceux, pourraient atteindre –27.