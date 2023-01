Raptors: une altercation qui nécessitait des explications

Il n’y a pas seulement eu que du positif dans la dernière victoire des Raptors de Toronto.

Dimanche, le club de la Ville Reine a mis fin à une séquence de trois revers en venant à bout des Trail Blazers de Portland 117 à 105. Une altercation entre les coéquipiers Scottie Barnes et Thaddeus Young a toutefois retenu l’attention négativement.

Après le deuxième quart, des joueurs des Raptors ont été contraints de séparer les deux athlètes qui se parlaient dans le blanc des yeux.

Moins de 24 heures plus tard, l’entraîneur-chef Nick Nurse a voulu se faire rassurant.

«J’ai parlé avec les deux gars aujourd’hui [lundi] et c’est comme s’il ne s’était absolument rien passé. Je crois donc que nous pouvons passer à autre chose», a affirmé celui dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«C’était seulement un peu de désaccord, avait indiqué Barnes, après le match contre les Trail Blazers. Ce n’était rien de sérieux. J’adore Thad. Nous nous sommes fait l’accolade. Il sera toujours mon ami.»

Young, qui a 13 ans de plus que Barnes, a aussi tenu à dire que rien de grave ne s’était déroulé.

«Ce n'est pas grave, a exprimé le vétéran de 16 saisons dans la NBA. C’est un peu comme des frères qui se disputent. Comme je l'ai dit, nous nous sommes serrés dans nos bras et avons fait la paix. Il m'a dit qu'il m'aimait et je lui ai dit que je l'aimais en retour. Rien de plus que ça.»

Barnes a démontré plusieurs signes de frustration dans les dernières semaines, lui qui ne répond pas aux attentes des amateurs après avoir connu une excellente première saison dans le circuit Silver en 2021-2022.

Le quatrième choix au total du repêchage 2021 de la NBA a cependant connu une excellente performance contre le club de Portland. Il a amassé 22 points, neuf rebonds et quatre mentions d’assistance en 29 minutes de jeu.

Ce réveil pourrait être très important pour les Raptors, qui tentent de se sortir la tête de l’eau et de relancer leur saison. Jusqu’à maintenant, ils ont maintenu un dossier de 17-23 et occupent le 12e rang dans l’Association de l’Est.

La troupe de Nurse renouera avec l’action mardi, dans le cadre du premier de deux matchs contre les Hornets de Charlotte au Scotiabank Arena.