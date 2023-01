Saison 2 sur Vrai dès mardi: Sarah-Jeanne Labrosse revient avec quatre nouveaux épisodes d’Espaces

Sarah-Jeanne Labrosse est de retour avec quatre nouveaux épisodes de sa série «Espaces», qui démocratise de splendides projets architecturaux sur la plateforme Vrai.

La comédienne et animatrice, qui a brillé dans le dernier «Bye Bye», visite encore une fois de magnifiques demeures conçues par des architectes et des designers. L’émission n’est pas constituée que de tours du proprio puisqu’on y fait la rencontre des occupants et des professionnels les ayant aidés à créer un environnement – inspirant et inspiré – répondant à leurs besoins ainsi qu'à leur mode de vie.

Pour cette nouvelle mouture, Sarah-Jeanne se rend d’abord à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ainsi que sur la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, l’équipe visitant même Toronto, cette saison, de même que Montréal et l'Estrie. Sarah-Jeanne rencontre l’architecte Omar Gandhi à Halifax. Celui-ci nous fait apprécier son nouveau nid résolument moderne et regorgeant de bois. La salle de bain noire/anthracite est absolument fabuleuse et on aime les puits de lumière.

Elle se rend ensuite à Sainte-Anne-du-Bocage, en Acadie, où elle est reçue par le petit Nikolai, 2 ans, ainsi que par ses parents Matthias, un Allemand établi au Canada, et sa conjointe Marie-Christine. Le couple a rénové de fond en comble l’une des plus vieilles demeures de l’endroit en conservant son caractère ancien. C'est très authentique et chaleureux.

La comédienne et animatrice reste spontanée dans ses commentaires, comme dans la première saison, ce qui rend l’exercice encore plus vrai, et ce, même quand elle manque de mots devant la beauté des lieux. Elle ne voit jamais de photos avant son arrivée sur place. «Je trouve ça vraiment plus le "fun" de découvrir les maisons pour vrai, plutôt que de faire de faux "wow"!» a-t-elle expliqué à l’Agence QMI.

Si l’aventure d’«Espaces» se poursuit, elle aimerait bien aller à l’extérieur du pays, citant au passage l’Argentine, le Japon et le Mexique, le fait d’avoir voyagé jusque dans les Maritimes et à Toronto pour la deuxième saison constituant à ses yeux «un premier pas».

Déménager à nouveau?

Sarah-Jeanne, qui est férue d’architecture et de design, est inspirée par toutes les visites qu’elle effectue. Cela pourrait l’inciter à refaire ses boites. On a suivi dans son autre série, «Passion poussière», sur ICI TOU.TV EXTRA, son projet de rénovation de la demeure qu’elle partage maintenant avec son conjoint, le comédien Marc-André Grondin – idéateur d’«Espaces» – et leur enfant Lawrence, né le 20 avril dernier.

Marc-André, qui est aussi producteur chez Fair-Play, lui avait parlé du projet «Espaces» avant même qu’ils forment un couple. Le couple souhaite maintenant développer un autre projet dans le quartier où il vit, à Montréal, avec l’intention de «participer à l’architecture» et à l’embellissement du secteur. Il pourrait y emménager ou tout simplement le réaliser pour d’autres. À suivre.

Une femme très occupée

Sarah-Jeanne a tourné la deuxième saison d’«Espaces» l’an dernier, mais aussi la quatrième saison de «Révolution» pour TVA ainsi que la série «Les révoltés», attendue cet été sur Club illico, dans laquelle elle donne la réplique à son ami Pier-Luc Funk. Elle a aussi été en vedette dans le dernier «Bye Bye».

«C’était chargé, c’était ambitieux, mais finalement tout a pris forme. Mon chum aussi travaillait [il tournait «Doute raisonnable 2» pour ICI Télé et «IXE-13» pour Club illico]. On a un très bon bébé, on s’aime, on a de bons agents et on avait de l’aide», a raconté Sarah-Jeanne.