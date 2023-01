Travail des enfants: la CSQ craint que des «forces occultes» influencent le projet de loi

Si elle se réjouit que la question du travail des enfants soit dans la mire du ministre Jean Boulet, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) espère que le projet de loi visant à limiter la présence d’enfants sur le marché de l’emploi ne sera pas influencé par des «forces occultes».

• À lire aussi: Les bonbons lui ont redonné la joie de vivre après le décès de sa femme

• À lire aussi: Les employés au salaire minimum, une espèce en voie de disparition

C’est ce qu’a exprimé le président de la CSQ, Éric Gingras, lors d’une conférence de presse lundi matin.

M. Gingras a rappelé que le «Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre» (CCTM) a déposé en décembre un rapport dans lequel il recommande notamment de fixer à 14 ans l’âge minimum pour travailler, et de limiter à 17h par semaine le nombre d’heures où un jeune peut travailler.

Comme ce rapport est «global» et qu’il fait consensus chez les organisations patronales et les organisations syndicales, le président de la CSQ estime qu’il doit servir de référence pour le projet de loi que déposera le ministre du Travail, Jean Boulet, au mois de février.

Toutefois, M. Gingras craint que des groupes de pression viennent mettre du sable dans l’engrenage.

«On le sait, on l’a vu : il y a des forces qui disent : “non, non, non, on ne peut pas encadrer ça”. Nous, on souhaite que ce consensus-là (...) soit mis de l’avant par le ministre, et qu’il n’y ait pas des forces occultes autour qui l’amènent pour avoir ce “cheap labor” des enfants», a-t-il lancé.

Appelé à préciser les forces occultes auxquelles il a fait référence, M. Gingras a souligné que «d’autres groupes patronaux, notamment dans la restauration, ont commencé à dire : “non, non, ce n’est pas ça”» face aux recommandations du CCTM.

«On espère juste que, quand on va arriver au projet de loi, il n’y aura pas des sous-alinéas qui viennent un peu réduire l’impact, car c’est un impact important. Il y a des employeurs, présentement, qui emploient des jeunes de 12 ans, de 13 ans, dans des Tim Hortons, dans des restaurants, dans des épiceries, qui ne pourront plus le faire. On ne veut juste pas que le ministre du Travail cède devant ces pressions-là», a-t-il dit.