Trois personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants

Trois personnes ont été arrêtées cette fin de semaine sur la Rive-Sud de Québec et en Beauce en lien avec le trafic de stupéfiants.

Les policiers de l’Escouade nationale sur la répression du crime organisé (ENRCO), ont réalisé, le 7 et 8 janvier dernier, six perquisitions dans des résidences, des commerces et des véhicules.

Ces perquisitions ont permis la saisie de 18000 comprimés de méthamphétamines, plus de 250 gr de cocaïne, plus de 23 kg de méthamphétamines en cristaux, une presse à comprimés et de l’équipement pour la production de méthamphétamines, 900 kg de produits utilisés dans la production, plus de 930 plants de cannabis, plus de 100 kg de cannabis sous différentes formes et six armes longues et un poing américain.

Trois individus, âgés de 30, 36 et 40 ans, ont été arrêtés et rencontrés par les enquêteurs avant d’être libérés. Ils pourraient faire face à des accusations en matière de production, de trafic et de possession de stupéfiants.

«L’opération, qui découle d’une enquête amorcée en juin 2022, a mobilisé plusieurs policiers de différentes unités d’enquête, dont un maître-chien, technicien en explosifs et le groupe tactique d’intervention.

L’enquête concernant ce dossier se poursuit», ont indiqué les autorités dans un communiqué.