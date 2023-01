Trudeau en sommet avec Biden et AMLO à Mexico

Le premier ministre Justin Trudeau doit toucher le sol à la ville de Mexico, lundi après-midi, pour un sommet des «Tres Amigos» en compagnie de Joe Biden et d’Andre Manuel Lopez Obrador qui se tiendra mardi.

Avant même d’avoir entamé leur rencontre, les trois dirigeants ont publié une déclaration commune pour condamner la violence qui s’est déroulée dans la capitale brésilienne de Brasilia, lors de laquelle des milliers de partisans pro-Bolsonaro ont envahi et vandalisé les édifices du gouvernement.

«Nous sommes solidaires du Brésil au moment où il tente de protéger ses institutions démocratiques. Nos gouvernements soutiennent le libre arbitre du peuple brésilien. Nous sommes impatients de travailler de pair avec le président Lula afin d'obtenir des résultats pour nos pays, l'hémisphère occidental et le reste du monde», ont brièvement fait savoir les «tres amigos» dans leur courte missive.

MM Trudeau et Biden seront reçus à un dîner officiel tenu par leur confrère mexicain en soirée lundi.

Mais avant, Justin Trudeau assistera au Sommet des PDG nord-américains, suivi d’une rencontre avec le PDG du Groupe Bimbo, une des plus grandes entreprises du domaine alimentaire en Amérique du Sud et dans le monde.

C’est mercredi qu’aura lieu la rencontre entre les trois chefs d’État. Au menu des discussions figurent d’abord et avant tout l’économie, mais aussi l’immigration et l’environnement.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly et la ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, Mary Ng, accompagnent M. Trudeau et sa conjointe pour ce voyage.

Justin Trudeau doit revenir au pays pour jeudi, date à laquelle il recevra le premier ministre japonais Fumio Kishida, qui se prépare à recevoir ses alliés du G7 au mois d’avril. Ce dernier se trouve actuellement en Europe.