Un succès d’humour «made in Québec»

« J’en entends parler partout, c’est débile ! Tout le monde m’a parlé de ça. Je suis vraiment content. »

Au bout du fil, Patrick Huard est très enthousiaste à propos de son plus récent projet. Le Bye Bye ? Il s’agit plutôt de l’émission LOL : Qui rira le dernier ?

L’adaptation québécoise de ce populaire concept international a été mise en ligne sur Amazon Prime Video vendredi. Et le succès est au rendez-vous.

Depuis trois jours, l’émission — francophone, rappelons-le — se trouve en tête du top 10 de la plateforme au Canada, devant de grosses pointures comme Jack Ryan, Bullet Train, Yellowstone et Three Pines.

« Ça fait l’unanimité », dit Huard, qui anime l’émission à laquelle participent notamment Laurent Paquin, Yves P. Pelletier, Christine Morency, Virginie Fortin et Arnaud Soly. « Tous ceux que je connais qui l’ont regardée m’ont dit qu’ils ont ri à en avoir mal aux joues. »

« Il y a un buzz énorme sur les réseaux sociaux qui confirme l’enthousiasme, remarque le producteur de l’émission, Richard Speer. C’est hyper positif. On est très fiers de ça. »

« Je suis fier du show, poursuit Patrick Huard. C’est super grand public. Ça ne fait pas semblant d’être ce que ce n’est pas. Toute la facture, tout le look, la musique, le montage, c’est de très haute qualité. Quand ces affaires-là se rencontrent, je trouve qu’on a des chances de frapper des coups de circuit. »

Version plus chaleureuse

D’abord présentée au Japon en 2016, l’émission LOL : Last One Laughing a depuis été reprise dans plusieurs pays, dont l’Australie, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Mexique. Le Canada anglais en a fait une version l’hiver dernier, avec Jay Baruchel à l’animation.

Le concept est simple : dix participants — pour la plupart des humoristes — sont enfermés dans un loft et doivent tenir le coup sans rire... durant six heures. Tous les coups sont permis, ou presque !

Pour Patrick Huard, la version québécoise se démarque des autres pays, car il y a une fratrie entre les humoristes d’ici. « C’est incomparable avec ailleurs sur la planète. Même si ça reste un milieu compétitif, ils s’aiment, se connaissent et ont de l’empathie pour les autres. Je trouve que ça donne une chaleur à notre version. »

De son propre aveu, s’il avait participé au jeu, Patrick Huard n’aurait pas fait long feu. « Je serais sorti après 21 secondes ! [rires.] Je ne suis vraiment pas bon pour ne pas rire. »

Même si le concept a fait ses preuves à l’étranger, il y avait tout de même un énorme défi avec cette adaptation, selon Richard Speer. « Tu ne veux pas être celui qui manque son coup. »

Le producteur n’a pas encore parlé avec Amazon d’une deuxième saison. « Il est encore trop tôt, mais je me croise les doigts. »