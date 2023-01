Une prometteuse combattante s'éteint à 18 ans

Considérée comme l’une des combattantes d’avenir du milieu des arts martiaux mixtes, l’Américaine Victoria Lee est décédée il y a quelques semaines à l’âge de 18 ans.

C’est ce qu’a révélé sa sœur Angela, samedi, sur son compte Instagram. La cause de la mort n’a pas été divulguée publiquement.

Victoria Lee suivait les pas de son frère Christian et de sa sœur, tous deux champions de One Fighting Championship. À l’âge de 17 ans, elle a d’ailleurs remporté ses trois premiers combats en carrière au sein de cette organisation; au cours de l’année 2021, la native d’Hawaii a gagné par mise hors de combat à chaque occasion.

«Le 26 décembre, notre famille a vécu quelque chose qu'aucune autre ne devrait avoir à vivre. C'est incroyablement difficile à dire, mais notre Victoria est décédée», a écrit Angela Lee, championne mondiale chez les 47 kilogrammes.

«Elle est partie trop tôt et notre famille est complètement anéantie depuis, a-t-elle ajouté. Nous la manquons, plus que tout le reste au monde. Notre famille ne sera plus jamais la même, la vie non plus.»

En 2022, l’athlète avait mis temporairement de côté sa carrière sportive afin de se concentrer sur ses études.