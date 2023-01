Vingt fois sur le métier...

De son propre aveu, Martin St-Louis reconnaît qu’il aurait dû se concentrer davantage sur l’aspect défensif de la structure qu’il veut implanter au sein de sa formation.

Une structure qui, on l’a répété, doit respecter le processus de relance de la concession et du programme de développement conçu pour permettre aux jeunes espoirs de l’organisation de grandir... le plus rapidement possible.

Ce qu’on a vu pendant la séquence de sept matchs à l’étranger ne pouvait continuer. Jeff Gorton, j’imagine, n’a pas apprécié.

Kent Hughes, qui doit s’assurer que le plan est bien respecté tout en demeurant très informé sur le marché des transactions, avait de quoi ruminer sur les correctifs à apporter.

Et St-Louis devait réagir. Ça ne pouvait continuer ainsi. Non pas qu’on entretenait des doutes sur sa gestion, pas du tout, mais il fallait trouver un moyen pour stopper cette culbute spectaculaire dans la médiocrité.

Le Canadien n’est pas une équipe de premier plan. On savait très bien en début de saison qu’il ne faut surtout pas avoir des attentes très élevées. L’important étant de développer les jeunes joueurs dans une atmosphère appropriée.

Tout a démarré sur le bon pied.

C’était même impressionnant.

Cette équipe comblait ses partisans avec des victoires spectaculaires, avec des performances axées sur la rapidité et sur l’engagement des jeunes joueurs, surtout le duo Cole Caufield/Nick Suzuki.

Défenseurs sur les talons

Puis, au début de décembre, St-Louis n’a pu éviter le piège.

Dans cette ligue, on ne gagne pas uniquement en se précipitant en attaque, la défensive demeurant un élément qui peut faire toute la différence.

Subitement, dans le territoire défensif, soir après soir, c’était la confusion. Les rivaux du Canadien s’amusaient comme larrons en foire. On pouvait se balader autour du filet de Jake Allen ou de Samuel Montembeault sans le moindre souci.

Il fallait donc réagir.

Les défenseurs ne parvenaient plus à relancer l’attaque parce que justement, ils avaient à composer avec l’adversité. Et l’adversité, c’était d’être constamment sur les talons dans le but de sauver les meubles.

Une situation qui a ralenti Suzuki, qui a fourni moins d’opportunités à Caufield.

Et, pendant tout ce temps, ceux qui devaient appuyer les jeunes joueurs n’offraient à St-Louis aucune option pour améliorer une situation inquiétante.

St-Louis ne cachait pas, après le match de samedi, que, depuis quelques jours, à chaque entraînement, dans le cadre des rencontres avec les joueurs, la défensive est le principal sujet de conversation. Vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage, dit-on.

A-t-on vraiment le choix ?

Le mauvais parcours

En décembre, l’équipe a emprunté le mauvais parcours. Fallait trouver un GPS pour retrouver l’endroit choisi pour faire de cette première saison de relance un succès.

A-t-elle trouvé les bonnes coordonnées ?

Il est encore trop tôt pour sauter aux conclusions.

Par contre, samedi, Joel Armia, Evgenii Dadonov et Jonathan Drouin, trois joueurs identifiés comme des patineurs dont la mission est justement d’aider au développement des jeunes joueurs, ont contribué à la victoire.

Armia a été solide au cours des deux derniers matchs.

Drouin en surprend plusieurs au point d’appui.

Dadonov a également contribué avec des efforts remarqués autant en attaque qu’en défensive.

Le test du Kraken

Le Canadien et St-Louis auront une petite idée à savoir s’ils ont pris la bonne direction, ce soir alors qu’ils affrontent l’une des équipes les plus redoutables en attaque, oui, oui, le Kraken de Seattle.

Les joueurs du Kraken ont entrepris une séquence de sept matchs à l’étranger mardi dernier face aux Oilers. Ils ont gagné 5-2 à Edmonton, 5-1 à Toronto et 8-4 à Ottawa. Ils avaient gagné leur dernier match à domicile contre les Islanders de New York.

Le Kraken marque en moyenne plus de 4,3 buts par match à l’étranger. Depuis le début du voyage, en trois matchs, ils ont inscrit 18 buts et accordé sept buts. C’est la meilleure formation de la ligue en attaque à égalité numérique.

N’est-ce pas une formation qui en est à sa deuxième saison ?

Le Kraken représente un beau défi pour St-Louis, pourquoi ? Parce que cette équipe est rapide, elle prône un système où les cinq patineurs ont un rôle à jouer.

N’est-ce pas ce que recherche Martin St-Louis ?

Et ça ne s’arrête pas uniquement à l’attaque, ça implique également un engagement sur 200 pieds sur 85.

MacKinnon et Makar répondent

Qu’on le veuille ou non, les duels entre l’Avalanche du Colorado et les Oilers d’Edmonton revêtent toujours un cachet particulier.

Nathan MacKinnon contre Connor McDavid.

Mikko Rantanen contre Leon Draisaitl.

Cale Makar contre ???

Samedi soir, on a assisté à une autre rencontre spectaculaire entre les deux formations. L’an dernier, l’Avalanche avait éliminé les Oilers en quatre matchs lors de la finale de l’Association de l’Ouest.

Les Oilers menaient 2 à 0, mais MacKinnon a pris en charge l’attaque de son équipe. MacKinnon adore compétitionner sur la même surface de jeu que McDavid. Il a marqué un but en accélérant à partir de son territoire.

L’Avalanche a dominé outrageusement en troisième période pour ensuite se retrouver en prolongation. Le duo spectaculaire MacKinnon/Makar a tranché le débat, l’Avalanche mettant fin à une inquiétante séquence de cinq défaites.

Cette fois-ci, c’est Makar qui a marqué un autre but spectaculaire.

Faire la différence, répète-t-on souvent !

Au fait, Makar a passé 33 minutes et neuf secondes sur la patinoire.

Quel match !