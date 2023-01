Agressions sexuelles: le comportement d’entraîneurs de basketball enduré dans le silence

Des joueuses de basket de l’école secondaire Saint-Laurent, coachées par trois entraîneurs accusés d’agression sexuelle, ont enduré un climat néfaste, marqué par des comportements inappropriés que personne ne rapportait.

C’est ce que révèle l’enquête du ministère de l’Éducation, initiée après l’arrestation pour divers crimes sexuels du responsable du programme, Daniel Lacasse, et de ses collègues Charles-Xavier Boislard et Robert Luu, en février 2022.

Le Bureau d’enquête a obtenu une copie du document grâce à une demande d’accès à l’information.

Tant le Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys que l’école secondaire Saint-Laurent, à Montréal, et la Fédération de basketball du Québec étaient au fait de comportements problématiques, sans être intervenus après réception de plaintes, y indique-t-on.

Accumuler les plaintes

L’enquête montre que si une école, le Réseau du sport étudiant du Québec ou la Fédération reçoivent un signalement via le service « Je porte plainte », l’information n’est pas nécessairement partagée entre les instances.

« Un entraîneur peut donc accumuler les signalements concernant des comportements inacceptables [...] sans faire l’objet d’un examen particulier », souligne le ministère.

Selon le rapport, la Fédération avait reçu deux plaintes tandis que l’école secondaire en avait reçu cinq. Le nom de l’entraîneur ciblé par ces signalements est toutefois caviardé.

Depuis 20 ans

Le ministère constate que la dignité de certaines joueuses de basketball n’a pas été respectée au cours des 20 dernières années à l’école Saint-Laurent et qu’une culture néfaste s’était instaurée au sein du programme.

Au fil des années, un nombre important de personnes aurait assisté à des paroles ou à des comportements qui ont créé des malaises, alors que la norme était de ne pas agir devant ces situations. Le ministère recommande ainsi une formation sur l’intervention des témoins.

Une recommandation est aussi faite pour outiller les centres scolaires et les fédérations afin de changer la culture, et d’inclure dans cette documentation la définition d’exploitation sexuelle : « Toute personne en situation d’autorité [...] vis-à-vis d’un adolescent ne peut entretenir des rapports de nature sexuelle. Des relations entre entraîneurs et élèves-athlètes ne peuvent être permises ou normalisées dans les écoles. »

Irrégularités dans les finances

Par ailleurs, l’enquête du ministère lève le voile sur des lacunes et pointe un risque au sujet de l’intégralité des revenus du programme.

C’est qu’une portion des revenus provient des ventes, d’inscriptions et de coûts d’admission lors des tournois. Les paiements se font en argent comptant, déposés plus tard dans les comptes de l’école. Or, il n’y a aucun élément pour corroborer l’exhaustivité des dépôts.

Le suivi ne semblait pas non plus rigoureux pour les relevés de cartes de crédit utilisées par exemple lors des tournois à l’extérieur.

Une section complète du document, portant sur des irrégularités détectées, a été caviardée.

Le ministère recommande ni plus ni moins de mandater une firme comptable indépendante afin de procéder à un audit du programme de basketball de l’école secondaire Saint-Laurent.

– Avec Maude Boutet