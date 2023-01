Camille Vasquez, l’avocate «vedette» de Johnny Depp, devient analyste pour NBC News

L'avocate Camille Vasquez, qui est devenue une sensation médiatique en représentant l'acteur Johnny Depp dans son procès en diffamation contre son ex-femme Amber Heard, a rejoint la division des nouvelles du réseau NBC en tant qu'analyste juridique.

Vasquez a fait sa première apparition sur les ondes de NBC lundi matin, lorsque l'animatrice de l’émission «Today» Hoda Kotb a présenté l'avocate comme «analyste juridique de NBC News». Son premier mandat fut de commenter les meurtres des quatre étudiants en Idaho.

NEW: Camille Vasquez joins @NBCNews as a legal analyst. https://t.co/GCLRYn1avJ — NBC News PR (@NBCNewsPR) January 9, 2023

«Je suis ravie de rejoindre la famille NBC en tant qu'analyste juridique. J'ai grandi en regardant l'émission Today et c'est un réel privilège de faire maintenant partie d'une équipe dévouée de classe mondiale», a déclaré Mme Vasquez au New York Post.

AFP

Selon le Hollywood Reporter, les médias américains se seraient livrés à une concurrence féroce pour décrocher les services de Vasquez. En effet, il y aurait «au moins trois divisions d'information nationales» qui ont tenté en vain de l'embaucher en tant qu'analyste ou contributrice.

Vasquez est devenue célèbre l'année dernière pendant le procès de Johnny Depp et Amber Heard, qui était diffusé publiquement et couvert en direct par les réseaux de télévision et sur les plateformes sociales, où elle y a été l’avocate principale de Depp aux côtés de Benjamin Chew.

AFP

L’avocate a obtenu une importante victoire de près de 15 millions de dollars de dommages et intérêts il y a six mois. En décembre, le dossier s’est conclu, mettant fin à toute poursuite en appel.

Analyse des meurtres en Idaho

Lors de sa première journée en poste au réseau, Vasquez a fourni une analyse des retombées de l'arrestation de Brian Kohberger, le suspect en détention pour le meurtre de quatre étudiants en Idaho, aux États-Unis.

L'avocate a déclaré que les procureurs avaient un dossier «extrêmement solide» contre Kohberger. «La police et les enquêteurs ne sont pas là pour nous dire tout ce qu'ils ont», a-t-elle dit. «Ils veulent en mettre assez pour obtenir une cause probable pour qu'un juge signe ce mandat de perquisition.»

Elle a d’ailleurs été interrogée sur les internautes analysant avec attention l'affaire du meurtre dans l'Idaho, un enjeu que l’avocate connaît bien après l'affaire Depp et Heard. Le procès entre les deux acteurs a dominé les réseaux sociaux pendant plusieurs jours, où des milliers de personnes se prononçaient sur les témoignages.

AFP

«C'est devenu quelque chose qui a vraiment captivé le pays», a déclaré Vasquez. «Et les gens veulent parler des preuves, parler de l'impact humain, et ce sont des étudiants, non? Je pense que cela peut être utile aux enquêteurs, ils ont demandé des informations sur l'Elantra blanche [du suspect du meurtre], mais ça peut être préjudiciable, lorsque vous nommez quelqu'un.»

Vasquez est associée chez Brown Rudnick depuis le procès de Johnny Depp, où elle est également coprésidente du groupe de gestion de marque et de la réputation du cabinet d'avocats.