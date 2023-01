«Comment se débarrasser du corps d'une femme de 115 lb?»

Les recherches internet du mari d’une femme portée disparue depuis près d’une semaine montrent qu’il a cherché comment démembrer un corps, a rapporté la chaine américaine CNN.

La police de la petite ville côtière de Cohasset, dans le Massachusetts, a ouvert une enquête sur la disparition d’Ana Walshe, 39 ans, mère de trois enfants, après que ses collègues aient rapporté sa disparition le 4 janvier dernier.

Quand la police a commencé à interroger Brian Walshe, son mari, plusieurs de ses déclarations sur ses activités et sur ses déplacements sont mensongères, ont indiqué les autorités dans un affidavit.

Walshe, 47 ans, a été arrêté par la police et accusé d’avoir trompé les enquêteurs au cours de leur enquête. Le suspect est déjà en attente d’une condamnation pour fraude fédérale pour laquelle il a plaidé non coupable.

Les enquêteurs ont récemment découvert de nouvelles informations qui ont changé leur point de vue, faisant passer leurs recherches d’une personne disparue vers le possible homicide d’Ana Walshe.

L’historique internet de son mari montrerait des recherches sur le «démembrement» et «comment se débarrasser du corps d'une femme de 115 livres», d’après des sources près de l’enquête. De plus, les procureurs ont révélé que du sang et un couteau ensanglanté ont été retrouvés dans le sous-sol du couple.

Les enquêteurs mènent de vastes recherches pour retrouver Ana Walshe. Ils ont fait appel aux policiers locaux et d'État, aux unités canines, aux plongeurs de la police et aux unités aériennes de la police d'État.

Ils ont notamment ratissé une zone boisée entourant la maison de la famille Walshe.