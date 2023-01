Couple aîné enlevé: un plan digne d’un scénario de film

Des criminels qui ont enlevé un couple âgé aux États-Unis pour ensuite les amener de force au Québec afin de réclamer une rançon avaient concocté un plan digne d’un scénario de film, a-t-on appris à l’ouverture du procès d’un des accusés ce mardi.

« La tête couverte, le couple a été poussé dans un véhicule, emmené illégalement à travers la réserve Akwesasne pour entrer au Canada. Ils ont ensuite été transportés par bateau jusqu’à Valleyfield, puis en voiture jusqu’à Magog où ils ont été séquestrés pendant deux jours », a expliqué Me Kim Chaïken de la Couronne, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Assis dans le box des accusés, Gary Arnold, 54 ans, a écouté avec attention la procureure affirmant qu’il faisait partie du groupe de ravisseurs des septuagénaires James et Sandra Helm, en septembre 2020.

Photo courtoisie

Le soir de l’enlèvement, ce couple sans histoire profitait de la tranquillité de leur foyer, dans l’État de New York, quand deux individus ont fait irruption chez eux. Les victimes se sont alors fait ordonner de les suivre jusque dans une voiture, ce qui les a menés jusqu’au Québec.

« Le couple a été utilisé comme levier dans une transaction de drogue ratée qui impliquait leur petit-fils, a expliqué la Couronne. Les ravisseurs voulaient échanger le couple contre de l’argent, de la drogue, leur petit-fils ou sa mère. »

Enquête d’envergure

Pendant deux jours, le couple a été séquestré dans une résidence de Magog. Or, leur fils qui avait été contacté avait appelé la police. Cela avait mené à une enquête d’envergure, où on collaboré le FBI, la DEA américaine, la Gendarmerie Royale du Canada et la Sûreté du Québec, entre autres.

Le couple a finalement été localisé et c’est l’équipe d’intervention de la SQ qui a pu secourir le couple. Plusieurs ravisseurs allégués ont ainsi été identifiés, dont Lawrence Martin Thomas et Franco d’Onofrio, en plus de Gary Arnold, a expliqué la procureure.

Arnold, qui subit son procès devant jury, est accusé d’enlèvement, de séquestration, d’extorsion et de complot. L’accusé, qui est défendu par Me John T. Pepper, a plaidé non coupable.

Le procès devant jury, présidé par le juge Michel Pennou, est prévu pour une durée de plusieurs semaines, lors desquelles 14 témoins seront entendus.