De retour dans «Le bonheur» ce mercredi à TVA: Monika Pilon en pleine ascension

Après 13 années passées dans les théâtres de la Vieille Capitale à parfaire son art, la comédienne Monika Pilon s’est installée à Montréal, l’été dernier, sa carrière ayant pris un élan certain grâce à la comédie «Le bonheur».

À la demande générale, son flamboyant personnage, la courtière immobilière Karol-Ann Lapoynte-St-Jacques, prend plus de place dans les 10 nouveaux épisodes, que les auteurs François Avard et Daniel Gagnon promettent plus grinçants que jamais dès mercredi, à 21 h 30, à TVA.

Monika Pilon vient de compléter un marathon sur scène, elle qui faisait partie du spectacle «2022 revue et corrigée» au Théâtre du Rideau Vert, à Montréal. Elle s'est distinguée au cours des 41 représentations, dans ce qui se veut un feu roulant de changements de costumes pour parodier les différents personnages, expérience qui l’a comblée parce qu’elle a pu mettre à profit ses talents pour le jeu, la comédie et l’art vocal.

«C’est du sport! On le sent dans notre corps!» a-t-elle dit à l’Agence QMI alors qu’il lui restait encore deux représentations au calendrier.

En plus de se distinguer dans «Le bonheur» et dans «2022 revue et corrigée», Monika compte plus de 383 000 abonnés sur TikTok et 169 000 sur Instagram, qui se délectent de ses clips humoristiques. Elle a amorcé cette aventure pendant la pandémie et continue d’en faire régulièrement parce que c’est son «petit moment créatif» à elle et qu’il s’agit d’«une belle carte de visite».

La comédienne diplômée du Conservatoire d’art dramatique de Québec en 2012 revient cet hiver dans la comédie «Le bonheur», produite par Aetios Productions, en collaboration avec Québecor Contenu. Et, fait heureux, elle est plus présente dans les nouvelles intrigues, qui sont rigolotes, ironiques et mordantes à souhait.

PHOTO COURTOISIE

Elle est la première étonnée du succès de son personnage de courtière immobilière au discours coloré, au rire hypnotisant et aux longs ongles, elle qui a été capable, dans la première saison, de vendre à l’enseignant dépressif François (Michel Charette) une fermette – baptisée la cuvette! – située à proximité d’une porcherie et où toutes les eaux usées du village de Saint-Bernard-du-Lac se ramassent. Cette fois, Karol-Ann Lapoynte-St-Jacques est de retour en force pour soutenir Mélanie (Sandrine Bisson), la conjointe de François, avec qui elle se lie d’amitié.

«Elle est plus présente et va conseiller Mélanie pour le "bed and breakfast". François la déteste toujours autant. Elle a du goût et n’est pas aussi nunuche qu’on le croit. Elle connait ses affaires», a relaté Monika Pilon.

«Le texte est vraiment "punché" et drôle. Je ne voulais pas que ce soit caricatural, je voulais que ce soit une vraie personne. Je me suis inspirée de ma sœur, qui est un peu plus coquette que moi, et de l’univers des influenceurs.»

Monika Pilon s’offrira d’ici la fin du mois un voyage en famille sous les tropiques, avec son conjoint, le comédien Lucien Ratio (que l’on verra dans la série «Les perles» ce printemps sur Club illico), et leurs enfants âgés de 2 et 5 ans, histoire de souffler un peu.

Yannick Savard («Piégés», «Nous») a remplacé Alain DesRochers à la réalisation et la deuxième saison met entre autres en vedette de nouveaux personnages incarnés par Valérie Blais et Patrick Goyette.