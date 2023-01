Déjà l'urgence d'agir chez les Panthers

Jusqu’à maintenant, la saison 2022-2023 est considérée comme un échec chez les Panthers de la Floride.

• À lire aussi: «On avait trop de passagers»: Martin St-Louis n’a pas digéré la défaite contre le Kraken

• À lire aussi: La fondation craque

Avant les affrontements de mardi soir dans la Ligue nationale de hockey (LNH), l’équipe qui a remporté le trophée du Président en 2021-2022 se trouvait à 11 points de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, et ce, en vertu d’un dossier de 18-19-4.

Les joueurs des Panthers ne sont cependant pas encore prêts à lancer la serviette.

«Tous nos matchs deviennent des parties que nous devons gagner, a affirmé l’attaquant Sam Bennett, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH. Nous devons connaître une bonne séquence et retrouver notre confiance. Si nous connaissons du succès, j’aime vraiment nos chances.»

«Nous y allons un match à la fois et nous ne pouvons pas regarder trop loin devant nous, parce que ce serait trop prenant.»

L’organisation floridienne a décidé d'effectuer des changements majeurs pendant la dernière saison morte, après avoir été balayée en quatre matchs par le Lightning de Tampa Bay en deuxième ronde des séries. Les Panthers ont échangé l’attaquant Jonathan Huberdeau, le défenseur MacKenzie Weegar, un espoir et un choix de première ronde en 2025 contre le joueur d'avant Matthew Tkachuk. Ils ont également embauché l’entraîneur-chef Paul Maurice.

Tkachuk répond toutefois aux attentes, lui qui est le meilleur pointeur de l’équipe avec 20 buts et 29 mentions d’aide pour 49 points en 38 rencontres.

«Je crois totalement en nous et on a un super groupe», a-t-il dit. Notre fiche ne démontre pas comment nous avons bien joué cette saison.»

Un voyage difficile

Les Panthers ne sont pas dupes et savent qu’ils devront connaître un fantastique mois de janvier pour relancer leur campagne. Cela ne sera toutefois pas facilité par le calendrier, puisque le club disputera sept de ses neuf prochains matchs sur les patinoires adverses.

«Nous sommes dans un état d’esprit où nous abordons tous nos matchs comme des rencontres éliminatoires, a déclaré Maurice. Tu ne seras jamais 16-0 pendant les séries, et nous ne nous attendons pas à remporter tous nos matchs [pendant le prochain mois]. C’est l’un des voyages les plus difficiles que j’ai vus dans la LNH. Nous allons cependant devoir gagner plus souvent que nous allons perdre.»

D’ici la fin du mois, les Panthers devront notamment se mesurer à l’Avalanche du Colorado, aux Golden Knights de Vegas, aux Maple Leafs de Toronto et aux Bruins de Boston. Il s’agit de formations qui connaissent toutes énormément de succès depuis le début des hostilités en 2022-2023.