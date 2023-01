Golden Globes: des looks tout en douceur sur le tapis rouge

Alors que le temps était plutôt gris et morose en cette 80e édition des Golden Globes, voilà que l’arrivée des invités est venue égayer cette soirée. Vêtus de créations pastel, les stars ont injecté de la couleur sur le tapis étonnamment gris qui sonnait la sobriété et l’élégance. On remarque d’abord la tendance de plus en plus forte de faire revivre des robes des collections antérieures. On retient aussi les fleurs, les nœuds et les détails inspirés des harnais.

Anya Taylor-Joy

Photo AFP

Anya Taylor-Joy était lumineuse dans cet ensemble deux pièces Christian Dior illuminé de bijoux Tiffany & Co.

Margot Robbie

Photo AFP

Margot Robbie était sublime vêtue de cette robe Chanel.

Jenna Ortega

Photo AFP

Jenna Ortega a opté pour une tenue Gucci et des bijoux Tiffany & Co.

Eddie Redmayne

Photo AFP

Eddie Redmayne a puisé son look dans la collection Valentino.

Barry Keoghan

Photo AFP

Barry Keoghan a craqué pour le bleu poudré de ce complet Louis Vuitton.

Ana de Armas

Photo AFP

Ana de Armas a opté pour une création Louis Vuitton.

Julia Garner

Photo AFP

Julia Garner a choisi une robe tout en mouvement de Gucci.

Jessica Chastain

Photo AFP

Jessica Chastain était époustouflante glissée dans cette robe Oscar de la Renta.

Rhea Seehorn

Photo AFP

Rhea Seehorn était vêtue d’une création Naeem Khan.

MJ Rodriguez

Photo AFP