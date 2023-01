Disney mise sur le retour au bureau pour améliorer la créativité

Dans un effort de redressement chez Disney, le PDG du géant du divertissement, Bob Iger, entend mettre fin au télétravail.

Ainsi, celui qui a pris la tête de Disney à la fin novembre, a annoncé à ses employés qu’ils devront travailler au bureau au moins quatre jours par semaine, et ce dès le 1er mars.

«En rencontrant les équipes de toute l’entreprise au cours des derniers mois, je me suis souvenu de l’importance d’être avec les personnes avec lesquelles vous travaillez», a écrit M. Iger dans un courriel envoyé à la chaîne d’information «CNBC».

Il a également rappelé l’importance du travail d’équipe lorsqu’il vient temps de créer. «Comme vous m'avez entendu le dire à maintes reprises, la créativité est le cœur et l'âme de qui nous sommes et de ce que nous faisons chez Disney. Et dans une entreprise créative comme la nôtre, rien ne peut remplacer la capacité de se connecter, d'observer et de créer avec ses pairs [en personne], ni la possibilité de se développer professionnellement en apprenant des leaders et des mentors», a-t-il ajouté.

Alors que la pandémie tend à s’essouffler en raison du taux de vaccination, de nombreuses entreprises optent pour un retour au bureau. Disney rejoindra ainsi d’autres entreprises, telles que Tesla et Snap, qui ont déjà obligé un retour en présentiel pour un nombre de journées fixes.

Bob Iger avait déjà révélé son intention de procéder à un remaniement interne majeur dans l’entreprise afin de mettre de nouveau l’accent sur le pouvoir des cadres créatifs, selon le «New York Post».

Le PDG de Disney a précisé que le gel des embauches, annoncé en novembre, resterait en place pendant qu’il examine les coûts.