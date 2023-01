La nouvelle présidente du CRTC part avec deux prises contre elle

Vous ne connaissez pas encore Vicky Eatrides ? Vous ne serez pas longtemps sans en entendre parler.

Probablement en bien tout d’abord, mais ça ne saurait durer. Cette ex-sous-ministre adjointe, avocate de profession, occupe depuis jeudi dernier le fauteuil de présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada. À ce titre, elle ne tardera pas à se faire quelques solides ennemis. Si elle réussit là-dessus aussi bien que son prédécesseur Ian Scott, elle en aura même plusieurs.

Pour le milieu culturel québécois, madame la présidente part avec deux prises contre elle. Pour les anglos, disons juste une strike. Toute bilingue qu’elle soit, Vicky Eatrides n’en usurpe pas moins le rôle d’une autre, car si l’alternance traditionnelle avait été respectée, c’est un ou une francophone qui aurait été nommé. Madame Eatrides est une spécialiste de la concurrence, ayant passé le plus clair de son temps dans ce domaine. Le monde de la culture lui est donc plutôt étranger. C’est l’autre prise contre elle.

Son vice-président Adam Scott (non, non, il ne s’agit pas d’Adam Scott, vedette de la sitcom de NBC Parks and Recreation !) ne rassurera pas le milieu culturel. Scott est un autre fonctionnaire qui conseillait depuis 20 ans le gouvernement d’Ottawa sur le spectre des ondes. Reste Alicia Barin, la nouvelle vice-présidente responsable de la radiodiffusion. Ce n’est pas une « culturelle », mais comme elle a été 20 ans chez Astral à Montréal, soyons généreux et donnons-lui le bénéfice du doute.

L’AVENIR DU CONTENU CANADIEN

Si le milieu culturel, anglophone comme francophone, s’inquiète des préoccupations culturelles du nouveau CRTC, c’est que le tribunal sera appelé à prendre des décisions cruciales pour l’avenir de notre télévision et de notre cinéma. C’est lui qui devra inventer et mettre en œuvre la réglementation qui suivra le fameux projet de loi C-11 lorsqu’il sera adopté aux Communes. Peut-être d’ici à la fin de février si Michael Geist et ses disciples cessent de faire de l’obstruction. La loi forcera les grands diffuseurs en ligne comme Netflix, YouTube et les autres à contribuer à la production de contenu original canadien. Comme nos propres diffuseurs y sont obligés.

L’une des premières tâches « culturelles » des nouveaux patrons du CRTC sera de réviser l’attribution des licences de CBC/Radio-Canada. Dans un élan de générosité et de confiance sans précédent, le CRTC d’Ian Scott avait littéralement libéré le diffuseur public de toute contrainte. Personne, mais personne n’étant prêt à un tel free for all, le cabinet est intervenu, demandant au CRTC de refaire ses devoirs.

ET L’AVENIR DE NOS JOURNAUX

Quand madame Eatrides et ses sbires auront dénoué tous ces nœuds, ils devront veiller à ce qu’un autre projet de loi, le C-18, ne reste pas lettre morte. C’est la loi qui forcera les géants du net à compenser nos journaux pour leurs articles qu’ils diffusent. Ils leur permettent de drainer grâce à eux une part importance de la publicité en ligne. Restera à venir le projet de loi sur la haine en ligne. C’est aussi le CRTC qui héritera de sa mise en œuvre.

Je n’ai encore rien dit de tous les autres menus problèmes qui aboutiront sur le pupitre extralarge de madame Eatrides. Le moindre n’est pas celui de s’assurer que d’ici à 2030 tous les Canadiens, ceux d’Iqualuit, de Tuktoyaktuk ou de Fort Smith auront accès à la large bande afin de pouvoir regarder La voix, Transplant et La soirée du hockey.

Happy New Year, Dear Vicky Eatrides !