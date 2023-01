La Ville de Québec concrétise l’achat d’un terrain à 1,5M$ sur le boulevard Hochelaga

La Ville de Québec a concrétisé, fin décembre, l’achat d’une bande de terrain qui a servi à élargir le boulevard Hochelaga, pour la somme de 1,5 million $.

L’acte de vente s’est conclu juste avant la clôture de l’année 2022, le 21 décembre.

La Ville a acquis une bande de terrain située derrière Place Sainte-Foy, le long de Hochelaga.

Le lot, d’une superficie de 16 490 m2, appartenait au gouvernement du Canada. Il faisait partie du terrain sur lesquels sont situés les bâtiments du ministère Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Élargissement

La Ville avait besoin de cette bande de terrain pour élargir le boulevard Hochelaga, dans le cadre de travaux réalisés en prévision de l’implantation du tramway.

L’artère servira en effet à accueillir une partie de la circulation et à « assurer une desserte convenable des centres commerciaux, des nombreux immeubles de bureaux et de l’Université Laval, durant les travaux », qui débuteront cette année, écrivait la Ville en 2020.

Les travaux en ce sens ont d’ailleurs été effectués au cours des derniers mois, avant que la transaction soit conclue. Mais les deux parties s’étaient entendues à cet effet il y a près de trois ans. La Ville de Québec avait alors obtenu une « permission d’occupation et d’exécution de travaux » sur le lot.

Indemnités

Le montant de la transaction s’élève à 1,57 million $. De cette somme, 817 945 $ vont pour l’immeuble et 752 084 $, pour l’indemnité. De plus, un maximum de 81 400 $ est payé à titre d’« indemnité accessoire », pour les coûts de réaménagement du stationnement du bâtiment, incluant les matériaux, la main-d’œuvre, les honoraires professionnels et les divers frais.

L’acte de vente rappelle que la Ville « peut acquérir tout bien requis pour la construction et l’exploitation du réseau structurant de transport en commun, incluant tout ouvrage accessoire ». Ce privilège lui a été accordé par la Loi concernant le Réseau structurant de transport en commun de la Ville de Québec, adoptée par l’Assemblée nationale.