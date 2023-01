Refuge pour animaux: la Ville de Québec ouverte à faire plus pour la SPA

La Ville de Québec n’a pas l’intention d’investir pour des locaux plus vastes pour la SPA, mais elle pourrait envisager de hausser sa contribution financière à l’organisme et d’imposer des permis pour les chats.

Le conseiller membre de l’exécutif responsable des services animaliers, Claude Lavoie, insiste en entrevue sur l’« ouverture » de la Ville pour un meilleur financement du refuge pour animaux.

« On est très soucieux et sensibles », dit-il, en ce qui concerne l’exiguïté des locaux de l’organisme, qui s’occupe des animaux errants ou abandonnés.

M. Lavoie indique que le montant du contrat accordé à la SPA pourrait être révisé à la hausse si l’organisme en fait la demande et que celle-ci est justifiée et les besoins démontrés, dans le contexte pandémique où les adoptions et les abandons ont « explosé ».

Comme nouveau moyen de financement, une licence obligatoire pour les chats pourrait aussi être possible, indique l’élu.

« La Ville n’est absolument pas fermée à cette éventualité et s’il faut éventuellement inclure aussi la question des chats, on le fera. »

Cette option permettrait d’apporter de l’argent dans les coffres pour mieux financer les services animaliers.

Nouveaux locaux

Le directeur général de la SPA de Québec, Félix Tremblay, s’en réjouit. « C’est de la musique à mes oreilles. [...] Il y a une lumière au bout du tunnel. »

Concernant un investissement dans de nouveaux locaux, la Ville rejette cette possibilité puisqu’elle n’a pas l’habitude de ce genre de contribution pour des partenaires privés.

Sur cette question, M. Tremblay acquiesce. Mais il serait possible, dit-il, que la Municipalité endosse un éventuel prêt pour un nouveau bâtiment, comme d’autres villes l’ont fait. Les discussions à ce sujet se poursuivent et sont empreintes de « bonnes intentions », de part et d’autre, dit-il, souhaitant inaugurer de nouveaux locaux en 2025, à temps pour le 150e anniversaire de l’organisme.