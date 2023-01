Le géant Lantic quémande un prêt de 65 millions$

Le géant canadien du sucre Lantic, dont la maison-mère Rogers Sugar inc. vaut près de 600 millions $ en Bourse, souhaite obtenir un prêt de 65 millions $ de Québec pour qu’il l’aide à moderniser ses activités en sol québécois.

« La demande de sucre augmente énormément. Au pays, il y a nous et Redpath. L’usine marche à pleine capacité à Montréal. Il y a de gros clients, comme Kraft-Heinz, qui ont de l’appétit avec leur ketchup », a expliqué au Journal Jean-Sébastien Couillard, vice-président des finances de Lantic inc, dont le siège social se trouve à Vancouver.

Plusieurs entités sollicitées

Investissement Québec, le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et même la Caisse de dépôt et placement du Québec sont sollicités.

Jusqu’à présent, Lantic n’a pas rencontré encore le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ni le PDG d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, précise Jean-Sébastien Couillard.

Projet de 160 millions $

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Sucre Lantic–CSN a salué, hier, l’appétit du transformateur, qui veut moderniser ses installations ici.

« Ça serait une excellente nouvelle, il devrait y avoir des créations de postes », a lancé son président, Benoît Desrosiers.

Achat d’équipement, infrastructures, bâtiments... le prêt de 65 millions $ servirait à financer le projet d’agrandissement de 160 M$ chez nous.

Rappelons que Lantic est un gros joueur dans la transformation de sirop d’érable depuis qu’il a acheté L.B. Maple Treat pour 160,3 M$ en 2017.

Aujourd’hui, de 20 à 25 % du chiffre d’affaires de la société vient du sirop.

En plus de ses raffineries de sucre de canne de Montréal et de Vancouver, Lantic a une usine de traitement de betteraves à sucre en Alberta. Elle a aussi un centre de distribution et une installation de préparation de mélange à sec à Toronto.

– Avec Sylvain Larocque