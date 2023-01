Les trois quarts des proprios de PME veulent vendre d’ici 10 ans

La majorité des propriétaires sont très mal préparés à passer le flambeau. Seulement un sur dix a prévu un plan de relève formel, alors que des entreprises d’une valeur totale de 2000 milliards de dollars s’apprêtent à changer de main, au pays.

La retraite est la principale raison qu’invoquent les chefs d’entreprise pour céder leur compagnie.

Mais beaucoup ont aussi souffert pendant la pandémie et souhaitent échapper au stress et à se délester de leurs responsabilités.

L’effet COVID

« Les clients sont de plus en plus déraisonnables. Avec la pression des deux dernières années, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les clients et les problèmes de main-d’œuvre, je suis complètement épuisé », témoigne un propriétaire d’un commerce de détail, dans un rapport publié hier par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

« La pression de rester à flot pendant la pandémie et le stress d’affronter une grande charge de travail, tout ça avec moins de personnel parce que la COVID a “brûlé” ceux qui jouaient un rôle important, me font penser que c’est le temps de partir », raconte pour sa part une propriétaire en restauration.

Mal préparés

Trois chefs de PME sur quatre songent à passer le flambeau d’ici 10 ans. Le problème, c’est que seulement un propriétaire sur dix au Canada a prévu un plan de relève formel écrit. Et parmi ceux qui se retireront d’ici 12 mois, seulement 16 % ont fait cette démarche.

Une situation qui pourrait s’avérer coûteuse et stressante pour plusieurs, note Jasmin Guénette, qui est vice-président des affaires nationales à la FCEI.

« Peu d’entrepreneurs cotisent à des REER ou profitent de fonds de pension comme un employé du gouvernement. Ils financent leur retraite en vendant l’entreprise, explique M. Guénette. Tout au long de sa vie, un entrepreneur investit dans son entreprise, hypothèque sa maison et se trouve sur la ligne de feu. Quand il vend, c’est avec ça qu’il paye ses vieux jours. »

Qui prendra la relève ?

Les chefs de PME ont du mal à trouver un successeur adéquat. Plusieurs peinent aussi à bien évaluer la valeur de leur entreprise, note la FCEI, dont le rôle est d’aider ces derniers.

« Un marché de 2000 milliards $ est en jeu. C’est un challenge, mais aussi une belle opportunité. On passe le flambeau à une nouvelle génération d’entrepreneurs. Mais trop de propriétaires sont mal préparés. Le défi est là », conclut Jasmin Guénette.