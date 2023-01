LHJMQ: la quête pour un nouveau commissaire s’amorce

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a lancé mardi une campagne de recrutement visant à identifier le successeur du commissaire Gilles Courteau, qui prendra sa retraite au cours de l’année financière 2023-2024.

Le circuit a indiqué par voie de communiqué que le processus amorcé en collaboration avec la firme spécialisée MNP comprend un affichage de poste en ligne.

Les candidats souhaitant obtenir l’emploi peuvent donc avoir une meilleure idée des critères de sélection; en outre, la LHJMQ espère dénicher une personne ayant une «expérience pertinente de cinq à huit ans dans un poste d’influence, stratégique ou de gestion» ainsi qu’une bonne connaissance du monde sportif.

La ligue veut voir le futur commissaire aux commandes le 1er juin.

Courteau a confirmé sa retraite le 16 décembre.

Cependant, son départ se fera graduellement, car il restera aux commandes jusqu’au printemps, tandis qu’il épaulera le nouveau patron de la LHJMQ d’ici le 31 mai 2024.

«Je suis très fier de l’évolution de la ligue et de la place qu’elle s’est taillée au fil des ans. Tout cela a été rendu possible grâce au travail d’équipe et à l’engagement de chacun. C’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai choisi de demeurer en poste et d’appuyer mon successeur pendant la période de transition. C’est en faisant équipe, en travaillant ensemble, que le flambeau pourra continuer de briller», a récemment déclaré Courteau, commissaire de la LHJMQ pendant 37 ans.