LHJMQ: le Drakkar satisfait de son magasinage

BAIE-COMEAU | Très actif sur le marché des échanges, le Drakkar de Baie-Comeau dresse un bilan positif de la récente période des transactions.

Impliquée dans sept trocs officiels dans les dernières semaines, la concession nord-côtière a laissé partir plusieurs joueurs réguliers en retour de nombreux choix au repêchage.

Parmi le lot d’échangés, le gardien de but de 20 ans Olivier Adam (Sherbrooke), l’attaquant de 20 ans Xavier Fortin (Drummondville) de même que les attaquants de 17 ans Nathan Baril (Val-d’Or) et Maël Lavigne (Victoriaville) ont retenu le plus d’attention.

« C’est vrai qu’il y a eu pas mal d’action. Une des décisions difficiles a été celle d’Olivier Adam, mais à son âge, nous n’avions pas le choix. Olivier Ciarlo a 18 ans et il mérite d’obtenir une vraie chance d’agir comme un gardien de but numéro un », a résumé le directeur général Jean-François Grégoire.

Charles-Antoine Dumont (20 ans) s’est amené en retour de Xavier Fortin et Nathan Baril a été échangé contre un choix de première ronde et un autre de quatrième ronde en 2025.

Le Drakkar a aussi obtenu des sélections de deuxième et troisième ronde en 2023 et une autre de cinquième ronde en 2024 contre Maël Lavigne.

« Dans le cas de Nathan Baril, nous avons acquiescé à une demande familiale et le retour obtenu devrait être différent au cours des prochains mois. Le choix d’échanger Maël Lavigne ne s’est pas fait sur le coup de l’émotion et, après réflexion, nous avons jugé que l’offre en valait la peine. »

Préparer l’avenir

Conscient que le plan de reconstruction risque d’être modifié à court et à moyen terme, Grégoire s’est montré clair.

« L’objectif est de mettre des couleurs pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025. Notre cuvée de [joueurs nés en] 2006, avec les Poirier, Bernier et Lanthier en tête, démontre des signes très encourageants pour la suite des choses », a ajouté le pilote.

Avec tous les chambardements des dernières semaines, le Drakkar a tenu un premier entraînement complet avec son nouvel équipage mardi matin.

Même si son équipe (fiche de 3-7 à ses dix derniers matchs) navigue sur une mer plus houleuse, Jean-François Grégoire garde bon espoir de voir les choses se replacer en seconde moitié de saison.

♦ Le Drakkar, 14e au classement général, recevra la visite des Sea Dogs de Saint-Jean jeudi soir.