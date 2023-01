L'UE et l'Otan promettent de renforcer leur soutien à la défense de l'Ukraine

L'UE et l'Otan se sont engagés mardi à fournir aux Ukrainiens tous les moyens militaires nécessaires pour défendre leur patrie et des discussions sont prévues «la semaine prochaine» sur les types d'armes qui peuvent être fournies, ont annoncé les dirigeants des deux organisations.

«Des discussions sont prévues la semaine prochaine avec les Ukrainiens pour voir quels types d'armes sont nécessaires et qui, parmi les alliés, est en mesure de les fournir», a précisé le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg après la signature d'une déclaration conjointe avec les présidents des institutions de l'Union européenne.

Ces discussions se dérouleront dans le cadre du groupe de Ramstein (le groupe de contact sur la défense de l'Ukraine) créé par les États-Unis, a-t-il précisé.

«La Russie a subi de lourdes pertes, mais il ne faut pas la sous-estimer. Elle mobilise plus de troupes et d'équipements. Elle est prête à souffrir pour continuer la guerre. Vladimir Poutine n'a pas changé son objectif et il faut se préparer à soutenir l'Ukraine sur le long terme», a insisté Jens Stoltenberg.

«L'Ukraine doit recevoir tout le matériel militaire dont elle a besoin pour défendre son territoire», a soutenu la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les Européens ont été les premiers à fournir des équipements militaires à l'Ukraine peu après le début du conflit, a rappelé le président du Conseil européen Charles Michel. «Le soutien militaire doit se poursuivre pour assurer que l'Ukraine puisse se défendre», a affirmé le représentant des États membres.

Sur les 27 pays membres de l'UE, 21 sont aussi membres de l'Otan.

A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Finlande et la Suède ont présenté en mai une candidature commune en vue d'intégrer l'Alliance, abandonnant des décennies de non-alignement militaire.