Nouvelle offre gastronomique pour le plus grand festival de spiritueux au Canada

Fondé en 2015 et présenté dans le cadre des événements partenaires du Carnaval de Québec, le festival Bulles Whisky & Gastronomie a rapidement conquis le coeur et les papilles des plus épicuriens. L'événement principal sera présenté les 3 et 4 février (15h à minuit) et proposera en dégustation plus de 350 bulles, spiritueux, plats signatures et cocktails, le tout commenté par des chefs, mixologues et experts de l'industrie.

Présenté à guichet fermé depuis sa création, c'est plus de 4000 festivaliers qui sont attendus au tout nouveau Terminal de croisières du Quai 30, au Vieux-Port de Québec.

NOUVEAUTÉ EN RESTO!

Du 5 au 12 février (durant le Carnaval de Québec), le festival ajoute une panoplie d'événements gourmands qui se dérouleront dans les restaurants et pubs du Centre-Ville de Québec. Les Québécois et touristes pourront profiter de plusieurs concepts tels que des soirées «4 mains» où des mixologues invités crééront des accords de cocktails inusités pour marier les menus des chefs. Un brunch thématique «Bacon & Bourbon» serait même dans les plans!

Photo courtoisie Ludovic Gauthier

Pour les plus avides de découvertes, une série de classes de maître mettant en vedette des produits de distilleries québécoises et internationales prendront place dans plusieurs établissements, le tout accompagné de bouchées thématiques. Rhum, bulles, gin, whisky: de tout pour tous les goûts!

Une tonne de savoureuses idées pour découvrir, partager, rencontrer tout en soutenant l'industrie de la restauration dont nous sommes si fiers!

La programmation complète sera annoncée sous peu, mais plusieurs activités sont déjà en vente sur le site web bulleswhisky.com. Faites vite car les quantités sont limitées et l'événement affiche complet chaque année!