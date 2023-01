Philippines: 11 morts et un disparu dans des tempêtes consécutives

Au moins 11 personnes ont péri dans des tempêtes aux Philippines au cours de la semaine écoulée et de nouvelles pluies sont attendues dans les régions déjà détrempées, ont indiqué mardi les autorités.

Des inondations et des glissements de terrain provoqués par les averses avaient déjà fait 52 morts et forcé plusieurs centaines de milliers de personnes à fuir leur domicile dans les îles du sud et du centre des Philippines le week-end de Noël.

Depuis le 3 janvier, plusieurs tempêtes consécutives ont tué 11 personnes, les eaux de crue ayant balayé des maisons, détruit des routes et inondé des cultures, a indiqué le bureau de la défense civile.

Une personne est portée disparue et plus de 2200 personnes ont été évacuées de leur domicile, a déclaré Josh Echano, responsable de la gestion des catastrophes pour la province de Samar du Nord, sur une île située au centre de l'archipel.

«L'inondation progresse depuis hier», a-t-il encore indiqué, ajoutant qu'il pourrait s'agir de «l'une des pires» inondations.

Mardi, l'agence météorologique nationale a mis en garde contre de «graves inondations» dans les zones de faible altitude et des glissements de terrain dans les montagnes de l'île de Samar.

Les fortes pluies ont déjà inondé des villages, le niveau de l'eau atteignant trois mètres par endroits. D'autres personnes pourraient être évacuées.

Les Philippines sont classées parmi les nations les plus vulnérables aux impacts du changement climatique et les scientifiques ont averti que les tempêtes deviennent plus puissantes à mesure que la planète se réchauffe.