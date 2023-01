Pourquoi les bulletins chiffrés sont nécessaires

On apprenait hier dans Le Journal qu’une école primaire de Montréal a décidé de bannir le bulletin chiffré de ses méthodes d’évaluation.

Cette école remplace le bulletin chiffré par un bulletin à mention, apparemment moins stressant, et poussant moins les jeunes à se comparer les uns aux autres.

Certes, on conserve une échelle d’évaluation permettant de distinguer ceux qui réussissent bien, ceux qui réussissent correctement, et ceux qui réussissent moins bien. Mais l’idée d’échec est bannie. On comprend qu’elle est jugée mauvaise pour la sainte estime de soi des élèves.

Autorité

Lisant cela, je n’ai pu m’empêcher de constater que les mauvaises idées ne cessent de repousser, à la manière d’une mauvaise herbe intellectuelle.

Ces théories qui remontent aux années 1970 se sont progressivement taillé une place dans le milieu des sciences de l’éducation, qui cultive l’idéal d’une éducation sans autorité, sans maître, sans contraintes, presque ludique.

Autrement dit, qui cultive une idée de l’éducation contraire aux lois de la vie.

Car derrière cette méthode d’évaluation sans notes, on trouve surtout une méfiance envers l’excellence, l’existence de normes objectives et le dépassement de soi.

On rêve d’amener les élèves à se définir exclusivement à partir de leur propre parcours, sous le signe de l’authenticité.

Ce qui n’est pas surprenant dans une école qui, au nom du « socio-constructivisme », il y a quelques années, voulait inviter les élèves à construire leur propre savoir.

Ce n’est pas surprenant non plus dans une école qui ne valorise plus la culture générale, non plus que la mémoire, sous prétexte qu’elles sont désormais inutiles dans un monde commandé par Google.

Notes

Et pourtant, les bulletins chiffrés sont nécessaires.

Ils permettent de mesurer sérieusement l’acquisition des connaissances, et aux parents, de suivre l’évolution de leur progéniture.

Peut-être est-ce pour cela, paradoxalement, que certaines écoles veulent s’en débarrasser, pour éviter de quantifier les progrès de l’inculture.