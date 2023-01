Privés d’ascenseur depuis août: des locataires de Québec à bout de patience

Des résidents d’un immeuble de six étages de l’arrondissement La Cité-Limoilou qui sont privés d’ascenseur depuis plus de cinq mois sont à bout de patience.

«On subit notre sort. On n’a pas le choix», a lancé Jeannette Lacasse. La locataire de 86 ans admet que sa situation pourrait être bien pire puisqu’elle habite au deuxième étage. «Ça n’empêche pas que normalement, je ne suis pas censée monter les escaliers, j’ai une canne.»

Depuis le 8 août, le seul ascenseur du Domaine Beauséjour, situé sur le boulevard Sainte-Anne, est hors service pour la réalisation de travaux de modernisation.

Or, les travaux s’étirent en raison d’une «succession de problèmes techniques imprévisibles et très difficiles à résoudre», selon ce qu’a expliqué l’Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ), qui gère l’immeuble.

«Malheureusement, au cours de la modernisation de certaines composantes, on a eu différentes problématiques techniques imprévisibles lors de la planification des travaux», a dit le directeur général, Dany Caron.

La situation est particulièrement difficile pour plusieurs résidents qui sont âgés ou qui sont à mobilité réduite. À peine sortis de la pandémie, certains se sentent à nouveau pris en otage.

«On n’est pas libre de sortir et d’entrer comme on veut quand on n’est pas en santé», a déploré Nelson Michaud, qui habite au sixième étage de l’immeuble. «Mon voisin a 92 ans et ç’a pris plusieurs moi avant qu’il puisse descendre un peu. Je connais un autre monsieur qui est pris en haut depuis ce temps-là.»

Charles Cauchon habite dans l’immeuble depuis 13 ans, sa vie a complètement changé au cours des derniers mois.

«C’est tough à 91 ans! Tout le monde ici dit: M. Cauchon vous allez faire un infarctus à force de monter ça et de descendre. Qu’est-ce que vous voulez? Je suis obligé d’endurer ça.»

Même faire leur épicerie n’est plus pareil pour ces résidents.

«Ils ne livrent plus ici. IGA ne veut plus livrer parce qu’il n’y a plus d’ascenseur», a mentionné M. Cauchon.

«Je suis un des plus jeunes ici et c’est misérable! Avant je mangeais des patates, maintenant je mange du riz, c’est moins pesant», a souligné M. Michaud.

Des chaises ont été installées à chaque étage pour permettre aux locataires de se reposer. Depuis quelques semaines, les résidents bénéficient aussi d’un service d’aide pour monter leurs achats sur les étages, à raison d’environ 12 heures par semaine. Une ligne téléphonique est aussi accessible en tout temps pour permettre le signalement de tout problème de maintien en logement. Des options de relocalisation temporaire pourront également être proposées en cas de besoin. Finalement, une compensation financière a été offerte à tous les locataires.

«Ils nous ont crédité 200 $ sur 4 mois, mais il n’y a rien de changé», s’est désolé Mario, un autre locataire.

La direction, qui croyait d'abord pouvoir venir à bout de la situation avant Noël, n'est pas en mesure de dire quand l'ascenseur sera de retour en service. Des expertises plus poussées de la part de firmes spécialisées seront nécessaires afin de connaître les travaux qui devront être réalisés et l'échéancier de ceux-ci. Elle n’exclut pas de bonifier l’aide offerte aux locataires si la situation l’exige.

«Ce qu’on dit à notre clientèle c’est qu’on est désolé d’une situation qui est vraiment exceptionnelle par rapport à ce qu’on vit dans un chantier très particulier. Nous sommes là, nous sommes présents, pour être capables de les aider», a assuré le directeur général de l’OMHQ.

