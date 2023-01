Propos controversés sur les souverainistes: déjà fini pour Sandro Grande avec le CF Montréal

Le CF Montréal est revenu sur sa décision d’embaucher Sandro Grande comme entraîneur-chef de son équipe réserve.

Mardi, soit moins de 24 heures après l’annonce de son embauche, le club a mis fin à l’entente de l’homme de 45 ans. Son arrivée avec le CF Montréal avait choqué la classe politique en raison de propos tenus par Grande il y a une dizaine d’années.

Le cabinet du premier ministre François Legault a d’ailleurs vivement condamné l’embauche. Ce fut également le cas du chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon.

Au lendemain de l’attentat du Métropolis en 2012, Grande avait publié un message sur Twitter où il affirmait que : «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J’espère!».

L’ex-joueur de soccer a toujours affirmé que son compte avait été piraté. Il a cependant reconnu avoir tenu des propos anti-souverainistes sur son compte Facebook, soutenant notamment que les gens favorables à l'option indépendantiste étaient des «hillbillies» et que les «séparatistes sont si stupides que c‘est inimaginable».

«Nous reconnaissons que l’embauche de Sandro Grande a été une erreur et nous regrettons les répercussions causées par cette décision», a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, dans un communiqué.

«Nous tenons à présenter nos plus sincères excuses à toutes les personnes qui ont été blessées ou choquées. De toute évidence, nous avons manqué de sensibilité et avons largement sous-estimé les propos tenus et les gestes qu’il a commis il y a plusieurs années.»

«De graves erreurs»

Grande avait fait des excuses concernant son comportement passé lors de l’annonce de sa nomination.

«J’ai fait de graves erreurs il y a plusieurs années et je suis profondément désolé d’avoir manqué de respect à qui que ce soit, avait-il dit. J’ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d’inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu’il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s’améliorer et corriger nos erreurs du passé.»

Libéré par l’Impact après avoir empoigné son coéquipier Mauro Biello à la gorge lors d’un entraînement, Grande a mis fin à sa carrière de joueur l’année suivante. Il a ensuite agi comme directeur technique avec les Étoiles de l'Est (2011 à 2019) et le FC Laval (2021 à 2022), en plus d’œuvrer comme responsable des programmes de soccer masculin et féminin du Collège Montmorency (2017 à 2021).

C’est Patrick Viollat qui sera finalement à la tête de l’équipe réserve du CF Montréal. Il avait initialement été embauché comme adjoint de Grande.