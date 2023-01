VIA Rail présente des excuses plus de deux semaines après la tempête

VIA Rail a finalement présenté ses excuses, mardi, plus de deux semaines après la tempête de Noël qui a laissé en plan des milliers de voyageurs, incluant des passagers demeurés coincés dans des trains.

La tempête qui s’est abattue sur le nord-est du continent le 23 décembre a provoqué, entre autres maux, le déraillement d’un train du Canadien National entre Colborne et Cobourg, contribuant à paralyser les lignes ferroviaires entre Québec et Windsor, en Ontario.

Conséquemment, VIA Rail a dû annuler tous ses trains jusqu’au 26 décembre inclusivement.

Des passagers sont même demeurés pris à bord de trains pendant des heures, voire près d’une journée entière.

«Nous comprenons que les passagers attendaient avec impatience les célébrations du temps des Fêtes et les réunions de famille, et nous regrettons que pour beaucoup, ces plans aient été perturbés. Nous n'avons pas répondu à vos attentes et nous nous en excusons», a finalement réagi le président et chef de la direction de VIA Rail, Martin R. Landry.

Enquête et changements

«Nous savons que nous aurions dû être plus avenants à partager les informations au sujet des trains retardés et à communiquer des mises à jour. Nous savons également que nous aurions dû adopter une approche différente afin de soutenir les passagers des trains qui ont été retardés pendant de longues périodes», a ajouté l’entreprise en soulignant.

VIA Rail, qui devra s’expliquer sur ces déboires devant un comité parlementaire des Communes, compte mener une enquête sur sa gestion de la tempête avec l’aide d’experts externes.

«Nous passerons en revue un large éventail de questions, y compris notre planification en prévision de la tempête, notre réponse opérationnelle, nos protocoles en matière de service à la clientèle, et nos communications dans leur ensemble», a énuméré le transporteur.

Quoi qu’il en soit, VIA Rail s’est engagée à rembourser les clients dont les trains ont été annulés, ainsi qu’à dédommager ceux qui sont restés coincés sur le réseau.

«Il est clair que nous saurons tirer des leçons de ces événements et que des changements seront apportés», a promis M. Landry.