[VIDÉO] Un motocycliste tué parce que l’accusé contourne des canards sur la route

Le violent impact entre un jeune motocycliste et une camionnette qui contournait une famille de canards sur la route a été filmé par une caméra de surveillance d’une bâtisse voisine.

Le jury au procès d’Éric Rondeau a pu visionner ce matin la vidéo de cette collision mortelle, survenue le 22 juillet 2019 à Sainte-Élisabeth, dans Lanaudière.

L’homme de 47 ans est accusé de conduite dangereuse causant la mort.

Sur les images, on aperçoit une famille de canards qui traverse la route 345 à l’approche d’une courbe. Le véhicule de l’accusé, un Ford-F-150, apparait à l’écran, s’immobilise devant les oiseaux, active ses clignotants d’urgence. Puis, on aperçoit la camionnette bifurquer dans la voie inverse, contourner la canne et ses petits.

Félix-Antoine Gagné, sur sa moto Yamaha, surgit au même moment. Le jeune homme de 19 ans n’a eu aucune chance.

Tant l’alcool que la drogue ne sont pas en cause dans cette collision, pas même les conditions météorologiques ou l’état mécanique des véhicules, a indiqué ce matin Me Alexandre Dubois, procureur de la Couronne, à l’attention des jurés.

Selon ce dernier, c’est la manœuvre « volontaire » de l’accusé, soit un changement de voie de l’accusé qui a été fatal pour la victime.

D’ailleurs, après qu’il ait traversé les deux lignes jaunes pour se retrouver dans la voie inverse, à l’entrée d’une courbe, l’accusé aurait circulé à très basse vitesse, soit à 18 km/h.

La limite permise sur cette route est de 70 km/h.

Le procès se poursuit aujourd’hui au palais de justice de Joliette.