GILBERT, Gisèle Nadeau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 décembre 2022, à l'aube de ses 98 ans, est décédée dame Gisèle Nadeau, épouse de feu monsieur Edgar Gilbert. Elle était la fille de feu dame Eva Dupont et de feu monsieur Jules Nadeau. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette et Daniel; sa petite-fille Sandy; ses arrière-petits-enfants : Elliot et Elena; sa nièce Nicole Turcotte (Guy Poirier) qui a été très présente pendant ses derniers moments ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Annette (feu Arthur Faucher), feu Blanche (feu Gérard Turcotte), feu Rolande (feu Bill Harris), feu Bernadette (feu Omer Goulet), feu Champlain (feu Reine Dostie), feu Lucienne, feu Georges-Émile (feu Yolande Morin), Gervaise, feu Juliette, feu Lucie et feu Germain (feu Lisette Simard). Elle était la belle-sœur de feu Paul (feu Yvette Lessard), feu Réal (Carmen Lacroix), feu Lorraine (feu Paul-Émile Nadeau), feu Clairina (feu Albert Lessard), feu Bertrand (Raymonde Perron), feu Luc (feu Gisèle Savard), Muguette (feu Maurice Lacroix), feu Gaétan, Norbert (Raymonde), Conrad (Andrée Lapierre), Claudette, Roger (Jocelyne Savard) et Marcel ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Qc G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/