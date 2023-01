5 moments marquants des Golden Globes

La 80e édition de la cérémonie des Golden Globes s’est tenue mardi soir à Beverly Hills en Californie. Après une édition annulée à la suite d’accusations de racisme, de sexisme et de corruption envers l’Association de la presse étrangère de Hollywood l’an dernier, la cérémonie s’est déroulée de manière douce et fluide. Retour sur 5 moments forts de cette soirée sans scandales.

Le discours de l’actrice Jennifer Coolidge

Getty Images via AFP

Ce n’est pas sans raison que le nom de Jennifer Coolidge est l’une des tendances sur les réseaux sociaux depuis mardi soir. L’actrice de The White Lotus a charmé le Tout-Hollywood – et tous les téléspectateurs – avec son discours de remerciement humain, drôle, émouvant et rafraîchissant à la suite de sa victoire comme meilleure actrice d’une série télévisée. Son monologue de trois minutes précédant sa présentation du prix du meilleur acteur de soutien dans une série télévisée - abordant toutes les raisons pour lesquelles elle n’était pas la bonne personne pour venir présenter ce prix - a fait crouler de rire la foule de vedettes présentes.

La blague d’Eddie Murphy à propos de Will Smith

Getty Images via AFP

Honoré pour l’ensemble de sa carrière, le comique Eddie Murphy n’allait pas rater une aussi belle occasion de revenir sur l’infâme gifle qu’avait assénée Will Smith à Chris Rock lors de la dernière cérémonie des Oscars. « Il y a un véritable plan que vous pouvez suivre pour atteindre le succès, la prospérité, la longévité et la paix d’esprit, a-t-il dit. Il y a trois choses à faire : payez vos impôts, occupez-vous de vos affaires et gardez le nom de la femme de Will Smith hors de votre putain de bouche! »

Le merci de l’acteur Ke Huy Quan à Steven Spielberg

Getty Images via AFP

Le prix du meilleur acteur de soutien est allé à l’acteur américain d’origine vietnamienne Ke Huy Quan pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once. Très ému, il a remercié le réalisateur Steven Spielberg qui lui avait offert sa première chance dans le film Indiana Jones et le temple maudit alors qu’il était âgé de 12 ans. L’acteur de 51 ans nous a émus avec son bouleversant discours dans lequel il se disait soulagé qu’on lui confirme aujourd’hui qu’il n’était pas, finalement, qu’un enfant vedette.

La réaction de Jamie Lee Curtis à la victoire de Michelle Yeoh

Getty Images via AFP

Prenez le temps d’aller voir la photo ou même le clip vidéo de la réaction de Jamie Lee Curtis lorsque son amie et collègue, l’actrice malaisienne Michelle Yeoh, a reporté la statuette de la meilleure actrice dans une comédie. L’explosion de joie de l’actrice de 64 ans est celle que chacun souhaite voir sur le visage d’un proche si on gagne un jour un trophée. Un petit moment magique pour les covedettes du film Everything Everywhere All at Once.

Le message d’inclusion de Ryan Murphy

Getty Images via AFP

Le scénariste, producteur et réalisateur Ryan Murphy a reçu le prix hommage Carol Burnett pour sa contribution dans l’industrie de la télévision. Ce qui lui a permis de livrer un discours d’une dizaine de minutes qu’il a su utiliser de manière aussi intelligente que touchante, notamment en soulignant « qu’il est difficile d’être un enfant LGBT en Amérique... mais il y a une voie à suivre ». En plus de souligner l’importance de la liberté dans l’amour, la société et les arts, il a tenu à ce que les gens présents offrent une ovation debout à MJ Rodriguez, la première femme trans à avoir reçu un Golden Globe en 2022 (événement qui n’avait pas été télévisé).