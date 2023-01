[BALADO] «La Zone payante»: c’est enfin l’heure des séries dans la NFL!

Est-ce le chant du cygne pour Tom Brady ce week-end face aux Cowboys? Les Bills et les Bengals vont-ils poursuivre sur leur lancée? Le momentum des 49ers va les transporter jusqu’où? Quelles équipes ont le potentiel de causer des surprises? C’est le début des séries éliminatoires dans la NFL et La Zone payante s’attaque avec son entrain habituel à ces questions.

Les Seahawks et 49ers lanceront le bal samedi en fin de journée, tandis que les Jaguars et Chargers, qui renouent tous les deux avec les séries après une absence prolongée, animeront votre samedi soir.

Dimanche, place aux duels entre Dolphins et Bills, Giants et Vikings, puis Ravens et Bengals.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

C’est lundi soir que les Buccaneers de Tom Brady, qui sont négligés face aux Cowboys, feront leur entrée. Certains estiment qu’il s’agira du clou final à ce qu’ils considèrent comme la saison de trop pour Tom Brady, mais le vieux magicien n’a peut-être pas dit son dernier mot...

Bien sûr, La Zone payante est là pour décortiquer tous ces affrontements du premier tour éliminatoire, avec les analyses et statistiques à retenir.

Qui dit fin de saison dit aussi post-mortem pour certaines équipes éliminées, qui ont eu moins de chance. Il est temps de regarder si quelques-unes de ces équipes qui se sont cogné le nez doivent regarder l’avenir avec optimisme ou pessimisme.

Les questions des auditeurs abondent et parmi celles-ci, nos coanimateurs sont amenés à revisiter leur prédiction du début de la saison en se prononçant sur l’équipe qui sera couronnée championne le 12 février.

Bonne année 2023, bonne écoute et n’hésitez pas à partager!

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.