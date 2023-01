De créations engagées pour le Mois Multi

Pour sa 24e édition, le Mois Multi proposera une vingtaine de créations artistiques qui investiront plusieurs lieux de la ville de Québec. Des œuvres audacieuses, éclectiques et engagées.

Sous la direction du commissaire Émile Beauchemin, le festival d’arts multidisciplinaires et électroniques, qui se déroulera du 1er au 26 février, accueillera des artistes en provenance d’une dizaine du pays. La thématique de cette nouvelle édition s’intitule Monstres, martyrs et cieux.

Des créateurs du Canada, de la République démocratique du Congo, de l’Espagne, de l’Allemagne, de l’Iran, de la France et des États-Unis présenteront leurs installations et spectacles à la coopérative Méduse, à l’Espace 400e, au Diamant, au Pantoum, au Lieu, centre en art actuel et à la Bibliothèque de Québec.

Le Mois Multi présentera, à l’Espace 400e, du 1er au 19 février, huit installations inspirées par la nature, l’urgence climatique et notre rapport à l’autre, au temps et à la technologie.

Parcours extérieurs

On retrouvera des réflexions artistiques de Navid Navab (Iran-Canada), Peter William Holden (Allemagne et Royaume-Uni), Precy Numbi (République démocratique du Congo), Marc Vilanova (Espagne) et des Québécois Béchard Hudon, Louis-Philippe Rondeau et Amélie Brindamour.

Un terrain de jeu numérique, pour les petits et les grands, avec des jeux vidéo d’art et des expériences en réalité virtuelle, sera de retour pour une deuxième année à l’Espace 400e.

Le parcours extérieur urbain L’espace suspendu permettra au public, cellulaire en main, de découvrir les deux premiers de cinq lieux. Il y a l’œuvre de Ludovic Boney, à la terrasse ronde de la coopérative Méduse, dans la côte d’Abraham, et celle de Carol-Ann Belzil-Normand qui se déploiera sur le terrain du YMCA, sur la rue du Pont. Trois autres lieux seront dévoilés en cours d’année.

►La programmation détaillée est en ligne à l’adresse moismulti.org.