De l’importance du rôle des proches aidants au Québec

Dans le cadre de la Semaine nationale des personnes proches aidantes qui se tenait du 6 au 12 novembre derniers, le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal tient à souligner l’importance de mettre à l’honneur le travail dans l’ombre que portent jour après jour les personnes proches aidantes.

Nous saluons aussi la nomination de madame Sonia Bélanger en tant que ministre déléguée à la Santé et aux Aînés et qui, selon sa première entrevue, sera responsable du dossier des personnes proches aidantes. Nous sommes soulagés d’apprendre qu’elle considère le plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes comme une priorité. Nous avons eu la chance de lui remettre notre bilan 2022 reflétant les souhaits qu’ont nommés les personnes proches aidantes de Montréal pour leur avenir. Nous souhaitons qu’elle écoute ces demandes et y apporte une réponse.

Nous attendons toujours que la mesure 38 du Plan d’action gouvernemental pour les personnes proches aidantes soit mise en application. Cette mesure vise à : « Bonifier le soutien aux organismes communautaires pour soutenir les personnes proches aidantes. » Malgré diverses tentatives, les organismes communautaires dédiés aux personnes proches aidantes (dont nous faisons partie) sont sans réponses concernant l’application de cette mesure.

Par ailleurs, sachant que les personnes proches aidantes de 15 ans et plus représentent un quart de la population du Québec, qu’elles offrent 85 % des soins à domicile aux aînés et qu’elles s’appauvrissent et s’épuisent, il est essentiel de réfléchir à l’avenir pour améliorer leurs conditions de vie. Et voici quelques extraits du bilan faisant état des changements souhaités pour l’avenir par les personnes proches aidantes de Montréal :

– Un système PUBLIC simplifié, intégré, accessible et aux valeurs humaines évidentes, pour elles et pour leurs proches. Une simplification et une uniformisation des procédures, un meilleur accès à l’information, et un partage des pratiques et des innovations.

– Une amélioration des soins à domicile, des services de stimulation cognitive et physique, du soutien psychosocial. Différents besoins tels que de l’aide financière, des ressources, des solutions de logements abordables et des appartements supervisés.

– Une revalorisation du milieu de la santé et de ses travailleurs, une meilleure formation aux besoins particuliers, des services personnalisés selon les forces et les défis, moins de roulement de personnel et davantage de temps pour créer des liens avec les professionnels de la santé. Le rêve ultime étant, pour les personnes proches aidantes présentes et leurs proches, de réussir à se réaliser au maximum de leurs potentialités.

Natalie Déziel, directrice

Pour ceux et celles qui l’ignorent, le Regroupement des aidantes et aidants naturels de Montréal est un organisme régional à but non lucratif fondé en 1992 qui contribue à l’amélioration des conditions de vie des proches aidants, soit ceux et celles qui apportent du soutien et assurent des soins à un membre de leur famille, un ami ou un voisin (père, mère, conjoint...). Quand on sait que l’ensemble de la confrérie des proches aidants représente le quart de la population du Québec, ça vaut la peine qu’on s’attarde à améliorer son sort de temps en temps.