Des outils pour mieux choisir votre nouvelle carte de crédit

Utilisée intelligemment, une carte de crédit offre des avantages indéniables, surtout si l’on se débat avec l’inflation.

Mais il faut se servir d’une carte qui colle davantage à nos besoins.

Chaque année, Milesopedia, un comparateur de cartes de crédit en ligne basé à Montréal, publie son classement des meilleures cartes de crédit au Canada.

Palmarès Milesopedia 2023

Celui de 2023, paru le 10 janvier, tient compte de 150 critères, notamment les frais, le revenu minimum requis, le nombre de points des programmes de fidélité par catégorie, les assurances, le taux d’acceptation, la conversion des devises, l’accès aux salons dans les aéroports et autres avantages associés à chaque carte.

Milesopedia établit aussi son classement en fonction des besoins de la vie quotidienne.

Des réactions à l’inflation

«Évidemment, l’inflation demeure le critère principal cette année, commente Jean-Maximilien Voisine, fondateur de Milesopedia. Tout a augmenté et la carte qu’on avait n’est peut-être plus aussi utile qu’avant.»

Les émetteurs des cartes ont aussi, pour attirer ou fidéliser des clients, modifié leur offre. Ainsi, la Banque Nationale a augmenté son taux d’accumulation, qui est passé de 2 à 5 points par dollar pour sa Mastercard World Elite.

«Si vous faites 1000 $ d’achats dans le mois avec cette carte, vous avez 50 $ en remise, reprend M. Voisine. Sur l’année, on est à 600 $, moins les frais annuels, la remise nette est de 450 $.»

Avec frais, à ne pas exclure

Certaines personnes boudent les cartes avec frais, mais elles sont parfois avantageuses. Comparée à la carte citée par M. Voisine, une carte sans frais offrant des remises de 1 % rapporte 120 $ sur un an... Et on ne tient pas compte des autres avantages, comme l’assurance.

En ces temps inflationnistes, les cartes avec remises en argent seulement sont fort populaires. La meilleure, selon Milesopedia, est la Dividendes CIBC Visa Infinite, qui est sans frais la première année. Elle offre 4 % sur l’essence ou l’épicerie, des postes majeurs de dépenses pour les consommateurs, et 4 % sur le relevé de compte.

Comme les voyages ont repris, une carte comme la World Elite offre 5 % sur les dépenses touristiques et 3 % de remises sur les achats.

M. Voisine recommande aux voyageurs de se doter d’une carte distincte pour leur passion, afin de maximiser les retombées des programmes des points bonis.

Conseils

Janvier est le mois idéal pour sortir ses relevés de compte de 2022 et scruter chaque poste de dépenses important. On conserve sa plus vieille carte pour son historique de crédit, et on se dote ou on change la deuxième, pour une carte qui correspond davantage à nos besoins.

Magasinez votre carte avec des comparateurs : Milesopedia • Protégez-Vous. Ne faites une demande que lorsque vous aurez fait votre choix, pour minimiser l’effet sur votre cote de crédit.

Vos finances sont serrées en raison d’un gros solde? Transférez-le vers une carte à faible taux ; réduisez ou n’utilisez plus vos cartes le temps de ramener le solde à zéro. Qui paie ses dettes s’enrichit, dit l’adage.