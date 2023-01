En réaction à un sketch du Bye Bye 2022: «Rambo» Gauthier traite Patrick Huard de «tapette à toupet»

Bernard «Rambo» Gauthier n’a pas du tout aimé être parodié dans le dernier «Bye Bye», lui qui traite Patrick Huard de «tapette à toupet» dans une vidéo où il balance plusieurs insultes à l’humoriste, comédien et producteur.

• À lire aussi: ICI Télé: baisse d’auditoire pour le «Bye Bye 2022» et «Infoman 2022»

• À lire aussi: Saison 2 sur Vrai dès mardi: Sarah-Jeanne Labrosse revient avec quatre nouveaux épisodes d’Espaces

Rambo était campé par le comédien Marc-André Grondin dans un sketch de la satire de fin d'année mettant aussi en vedette Patrick Huard dans la peau de son personnage Rogatien, tiré de «Taxi 0-22». Mais c’est Rogatien qui est le plus bavard dans le segment qualifié d’«indigne» par Rambo.

Le célèbre chauffeur de taxi est pris dans un bouchon de la circulation en raison du convoi de la liberté quand il se rend compte que l’homme qui vient de monter à bord de son véhicule n’est nul autre que Rambo, qu’il qualifie entre autres de «terminator syndical» et de «pitbull de la pépine».

Huard, qui a collaboré aux textes du «Bye Bye 2022», en plus de camper plusieurs personnages, se fait aussi qualifier de «criss de sans-dessein» durant la montée de lait de Rambo, qui dit que l’artiste est un «criss de plein» qui «mange des poissons à trois yeux»... Il l’invite aussi à danser le mambo #5» en référence aux paroles de Rogatien dans le sketch. «N’importe quel temps, si tu veux que je te montre à danser le mambo #5, ça va me faire plaisir de te montrer comment danser ça, ma petite tapette à toupet.»

Le syndicaliste de l’industrie de la construction basé sur la Côte-Nord «était dans le bois» quand le «Bye Bye» a été diffusé sur ICI Télé. De toute façon, il «n’écoute plus leurs "osties" de conneries», dit-il, alors qu’il est derrière le volant. Mais il a pris la peine de visionner au moins le segment dans lequel on se moquait de lui.

Rambo attaque aussi au passage les Montréalais à plusieurs reprises, en parlant de «l’île aux génies», en plus d’égratigner l’animatrice et productrice Julie Snyder, qui est allée manifester la semaine dernière devant les bureaux de «Rolling Stone», à New York, parce que Céline Dion n’a pas été incluse par le magazine dans son palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps. «Tabarnak, ça te tente pas de manifester pour le monde qui crève de faim, câlice, dans ton bout à toé, sur l’île aux génies?» dit Rambo.

Voyant les réactions provoquées par sa première vidéo, Rambo est revenue à la charge dans une seconde, en fin d’après-midi, mercredi. Dans celle-ci, il s’attaque «aux vierges offensées» et aux «osties de matantes» de son coin de pays, notamment de Sept-Îles, qui n’en veulent pas comme représentant.

«À vous, je vous dis de manger de la calice de marde. J’ai jamais demandé de représenter la Côte-Nord, j’ai jamais voulu représenter la Côte-Nord. Les osties de cochonneries de merdias en ville ont voulu venir nous salir icit, puis si je ne m’avais jamais défendu, c’est sûr que vous ne m’auriez jamais connu [...] Sauf que ce n’est pas mon style de ne pas me défendre, pis je me suis défendu calice. Pis, apparemment que ça a bien été.»