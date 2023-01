GAGNON, Simone



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 28 décembre 2022, à l'âge de 101 ans et 9 mois, est décédée mademoiselle Simone Gagnon, fille de feu monsieur Télesphore Gagnon et de feu dame Clara Blouin. Native de Château-Richer, elle demeurait à la résidence Les Jardins de la Côte à Beaupré.où la famille recevra les condoléances de 10h à 11h. Elle laisse dans le deuil sa belle-sœur : Marie-Claire Morisset (feu Alphonse Gagnon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Elle est allée rejoindre ses sœurs, frères et belles-sœurs : Joseph (Régina Labbé), Gérard (Cécile Garneau), (Denise Tanguay), sœur Alphonsine F.M.M, Pierre, Alphonse, Stanislas (Pauline Bouchard), Apollinaire, Alfred-Émile (Jacqueline Tousignant), sœur Rose-Alma S.S.J et Cécile. Sincères remerciements au personnel de la résidence Les Jardins de la Côte pour leur dévouement et leur bienveillance auprès de Simone. Merci aux bénévoles qui ont fait une belle différence dans le quotidien de Simone. Reconnaissance envers le personnel de l'Urgence de l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, (Paroisse de Château-Richer), 179 rue de l'Église, Château-Richer G0A 1N0. La direction des funérailles a été confiée à la