Grands festivals américains: des artistes québécois parmi les plus attendus

L’artiste Kaytranada et le groupe Men I Trust occupent des places de choix sur les affiches des festivals Coachella et Bonnaroo, deux des plus importants événements musicaux aux États-Unis.

• À lire aussi: Kaytranada à Coachella

Preuve que son étoile brille encore plus fort depuis qu’il a remporté deux prix Grammy en 2021, le producteur et DJ montréalais Louis Kevin Celestin, alias Kaytranada, compte même parmi les artistes les plus attendus sur l’affiche des journées du 14 et du 21 avril à Coachella, un festival qui se tient sur deux fins de semaine et qui attire plus de 125 000 spectateurs.

En consultant la programmation quotidienne d’une cinquantaine d’artistes, son nom est le cinquième en importance, derrière la tête d’affiche Bad Bunny, puis Gorillaz, Burna Boy et les Chemical Brothers.

De son côté, le nom du trio Men I Trust, qui a vu le jour à Québec il y a près de 10 ans, côtoie celui de la formation britannique Franz Ferdinand sur l’horaire du 18 juin, à Bonnaroo, lors d’une journée dont la vedette sera les Foo Fighters.

Impact positif pour Men I Trust

Photo d'archives, AFP

Bizarrement, le claviériste Dragos Chiriac n’avait pas réalisé l’importance de la présence de Men I Trust à Bonnaroo lorsque Le Journal lui a parlé.

«Je ne connais pas tant ce festival. Tu m’apprends que c’est une grosse affaire, je n’en avais aucune idée», a rigolé le musicien.

Il sait par contre – parce que son groupe a déjà participé aux festivals Lollapalooza et Coachella – à quel point obtenir une place sur l’affiche d’un festival prestigieux peut avoir un impact positif pour un artiste.

«Une fois que nous avons pu inscrire le nom de ces festivals sur notre curriculum vitae, on a pu hausser nos cachets et plein de gens se sont mis à nous prendre au sérieux. Ça donne une certaine notoriété et les promoteurs sont ensuite plus prêts à prendre un risque en nous embauchant», dit-il.

Sur quatre continents

Chose certaine, ça n’a pas nui à Men I Trust, qui peut jouer à peu près partout dans le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie et en Océanie.

La demande est là. D’ailleurs, comme ce fut le cas en 2022, Dragos Chiriac et ses complices Emmanuelle Proulx et Jessy Caron passeront une bonne partie de 2023 à parcourir le globe. Près de 90 concerts sur quatre continents figurent à leur agenda.

«On travaille aussi sur de la nouvelle musique», ajoute Dragos Chiriac.

Plus tard dans l’année, on les verra à Montréal. Il a été question d’une présence au Festival d’été de Québec, mais l’appel des programmateurs est arrivé au moment où Men I Trust venait de dire oui à des dates en Europe. Ce sera donc partie remise.

Les autres grands noms

Coachella

Du 14 au 16 et du 21 au 23 avril 2023

Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean, Gorillaz, Rosalía et Björk

Bonnaroo

Du 15 au 18 juillet 2023

Kendrick Lamar, Odesza, Foo Fighters, Zeds Dead, Lil Nas X et Paramore